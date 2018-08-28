Вторник, 28 Августа 2018 14:06

АрмИнфо. В Астане стартовала международная конференция «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства», передает корреспондент МИА «Казинформ». Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, открывая работу конференции, зачитала обращение Президента РК Нурсултана Назарбаева к участникам конференции.



«Мы рады Вас приветствовать на конференции, посвященной Дню Конституции Республики Казахстан. Актуальная повестка конференции подчеркивает особое значение конституционных принципов и норм, обеспечивших построение основ современного, демократического, правового, социального и светского государства. Принятая в 1995 году на всенародном референдуме Конституция РК заложила прочный фундамент развития казахстанской государственности, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека», - отмечено в приветственной речи Главы государства. Далее Президент подчеркивает, что сформированная за годы независимости уникальная модель развития казахстанского общества, признанная международным сообществом, стала возможной только благодаря неукоснительному соблюдению конституционных положений об общественном согласии и стабильности, экономическом развитии, общей исторической судьбе Казахстана. «На сегодняшний день в стране успешно реализована конституционная реформа, позволившая существенно расширить полномочия Парламента, Правительства и местных представительных органов. Актуальным является вопрос повышения правовой культуры населения, обеспечения высокой степени уважения к Конституции и к принятым законам. Господство права, верховенство Конституции, власть закона, это на сегодняшний день первостепенный вопрос успешного развития Казахстана, его достойного позиционирования в глобальном мире. Я глубоко убежден, что потенциал действующей Конституции на долгие годы послужит дальнейшему развитию Казахстана и вхождению его в число 30 наиболее развитых стран мира», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев. В заключение Глава государства поздравил всех с предстоящим Днем Конституции Республики Казахстан и пожелал участникам конференции плодотворных дискуссий, эффективной и содержательной работы.

В конференции принимают участие руководители госорганов, представители авторитетных международных организаций, органы по конституционному контролю, более 20 известных международных ученых и правоведов.