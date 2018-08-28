Вторник, 28 Августа 2018 14:01

АрмИнфо. ВВП Казахстана на душу населения вырастет до 46 тыс. долларов к 2025 году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, в начале текущего года Главой государства подписан Стратегический план развития страны до 2025 года. Главная цель до 2025 года добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР. Для этого планируется рост экономики на уровне не менее 4,5-5% в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до 46 100 долларов США», - сообщил министр на заседании Правительства. По его словам, обеспечение запланированных темпов роста является необходимым условием для достижения поставленных целей.

«Вместе с тем ВВП в полной мере не отражает качество жизни, уровень реального благосостояния граждан и ущерб, наносимый окружающей среде. В этой связи, для измерения прогресса на пути 30-ти развитых стран мира и достижения цели предусмотрены ключевые национальные индикаторы, измеряющие качество жизни населения и качество экономического роста», - отметил министр. Он сообщил, что ключевые национальные индикаторы разбиты на 14 сфер измерения и включают 37 индикаторов, в том числе международные рейтинги. А в целях достижения ключевых национальных индикаторов Стратегического плана развития до 2025 года разработана Стратегическая карта. «В Стратегической карте ключевые национальные индикаторы при наличии данных разбиты по отраслям и регионам с указанием ежегодных значений», - отметил он.