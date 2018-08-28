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АрмИнфо. ВВП Казахстана на душу населения вырастет до 46 тыс. долларов к 2025 году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как вы знаете, в начале текущего года Главой государства подписан Стратегический план развития страны до 2025 года. Главная цель до 2025 года добиться качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению уровня жизни людей, сопоставимого со странами ОЭСР. Для этого планируется рост экономики на уровне не менее 4,5-5% в среднем в год, что позволит Казахстану к 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до 46 100 долларов США», - сообщил министр на заседании Правительства. По его словам, обеспечение запланированных темпов роста является необходимым условием для достижения поставленных целей.
«Вместе с тем ВВП в полной мере не отражает качество жизни, уровень реального благосостояния граждан и ущерб, наносимый окружающей среде. В этой связи, для измерения прогресса на пути 30-ти развитых стран мира и достижения цели предусмотрены ключевые национальные индикаторы, измеряющие качество жизни населения и качество экономического роста», - отметил министр. Он сообщил, что ключевые национальные индикаторы разбиты на 14 сфер измерения и включают 37 индикаторов, в том числе международные рейтинги. А в целях достижения ключевых национальных индикаторов Стратегического плана развития до 2025 года разработана Стратегическая карта. «В Стратегической карте ключевые национальные индикаторы при наличии данных разбиты по отраслям и регионам с указанием ежегодных значений», - отметил он.
|Апелляционный суд в Ереване отказал генсеку ОДКБ в удовлетворении жалобы
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|Эдмон Марукян: Мы согласны с любой моделью роспуска парламента, если она является конституционной
|В Полиции Армении отреагировали на сообщение о скорой отставке Валерия Осипяна
|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
|На линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел мониторинг ОБСЕ
|Пресс-секретарь Республиканской партии: РПА не станет выдвигать своего представителя на выборах в Совет старейшин Еревана
|Вице-спикер: Пашинян не хочет подавать в отставку с поста премьер-министра, так как опасается заговора против себя
|Несмотря на протесты экологов, дополнительные попуски воды из озера Севан продолжатся
|Эдуард Шармазанов: Представители РПА не обсуждали вопрос о самороспуске парламента, однако, я против этого
|Российские артиллеристы в горах Армении с помощью беспилотников уничтожили лагерь условного противника
|Ереван о санкциях в отношении России: Внимательно следим за всеми процессами в регионе, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на Армению
|Цены на родовспоможение в Армении повысятся
|В МИД Армении не стали комментировать ситуацию вокруг ЗАО "Лидиан Армения"
|Минздрав Армении позаботится о возможности эвакуации вертолетом пациентов из отдаленных и труднодоступных регионов
|Нагдалян: Германия заинтересована в установлении стабильности и мира в регионе
|Айцемик Оганян стала депутатом Национального Собрания Армении
|Нагдалян: Между Арменией ФРГ достигнуты конкретные договоренности и по инвестициям, и по совместным проектам
|Ереван посетит Генсек Франкофонии
|Ереван: Армения воспользуется правом вето в случае, если Азербайджан изъявит желание вступить в ОДКБ или ЕАЭС
|Глава Минздрава Армении обещает беспрецедентный за последние годы рост финансирования сферы
|Самвел Фарманян: Очевидно, что уголовное дело, возбужденное против моей сестры, направлено против меня
|Армен Ашотян: Новые власти Армении обязаны приложить все усилия, для того, чтобы после этого скандала сохранить должность генерального секретаря ОДКБ за РА
|"SOS Севан" взывает о помощи к премьеру Пашиняну
|Да будет свет: На выборы Совета старейшин Еревана партии "Просвещенная Армения" и "Республика" пойдут единым блоком
|Арсен Харатян освобожден от должности советника премьер - министра
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го августа
|Ашотян: Армения на этом этапе ожидает от ЕС более точечных шагов и содействия по политическим вопросам
|Армянский премьер и европейский депутат отметили важность содействия ЕС и Европейских структур в успешной реализации демократических изменений в Армении
|Полиция Армении заверяет: Они следят за ситуацией на Амулсаре
|ACBA-Credit Agricole Bank заключил с EBRD кредитный договор на $17 млн по финансированию МСБ
|ЦИК Армении пригласит на выборы в Совет старейшин Еревана наблюдателей из СЕ
|У руководителя Комитета госдоходов Армении новый заместитель
|КРОУ выражает беспокойство в связи с "необоснованными обвинениями" полиции в адрес руководства регулятора
|Александр Искандарян: Визит Ангелы Меркель в Армению не является историческим событием
|Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян встретился с премьер- министром Николом Пашиняном
|Премьер-министр Армении ознакомился с причинами роста цен на продовольственную продукцию
|Представители Генштаба ВС Армении отправятся в Казахстан для участия во встрече начальников оперативных управлений ГШ стран ОДКБ
|Армен Мартиросян назначен послом Армении в Непале
|Российские пограничники задержали двух пакистанцев, незаконно проникших на территорию Армении - последние оказали сопротивление при задержании
|Армен Мартиросян стал послом Армении в Шри-Ланке
|Министр культуры: Одной из главных задач, стоящих передо мной являлась разработка стратегии политики министерства культуры
|Компания "Веолиа джур" отрицает обвинения в подкупе членов Комиссии по регулированию общественных услуг Армении
|Советник Пашиняна по внешней политике покидает свою должность - Мне нужно взять паузу: оценить личные трансформации
|В связи с летним призывом в Аппарат защитника прав человека поступило 69 жалоб
|Армен Саркисян поздравил Игоря Додона с национальным праздником - Днем независимости Молдовы
|Лукашенко о ситуации вокруг Хачатурова: Мы в свое время предлагали другие кандидатуры
|Премьер-министр Армении поздравил президента Уругвая по случаю национального праздника - Дня независимости Уругвая
|Пашинян посетил штаб Армии обороны Арцаха
|Бако Саакян и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся повышения обороноспособности Армии обороны
|Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха
|Дорожная полиция вскоре перейдет к системе балловой оценки водителей
|Валерий Осипян: общество и Полиция все более "сближаются"
|Валерий Осипян прокомментировал причины отставки начальника столичной полиции
|Пашинян: Памятники павшим воинам призваны пробудить в нас чувство совести
|АО Арцаьа: За неделю азербайджанские ВС в направлении армянских позиций произвели более 2500 выстрелов
|Баблоян: Армения ожидает от чешских бизнесменов прямых инвестиций в экономику Армении
|Канцлер Меркель: Германия готова сопутствовать Армении в смелых преобразованиях
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