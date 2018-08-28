Вторник, 28 Августа 2018 13:45

АрмИнфо. Национальное Собрание не позволит, чтобы кто бы то ни был, будь то представители судебной или исполнительной власти угрожали парламенту. Об этом 28 августа в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер коснулся также вчерашней встречи между председателем парламента Ара Баблояном и премьер-министром Николом Пашиняном. "Главное, что было зафиксировано несколько важных положений. Во-первых, в Армении каждый имеет право на отличное мнение, и свободу слово, во-вторых, судебная система, законодательная и исполнительная власть являются различными ветвями власти, и никто не имеет права встревать в поле деятельности другой. Это зафиксировано Конституцией. И наконец, в- третьих, мы обсудим вопрос о внесении поправок в Конституцию, и если в этом возникнет необходимость, можем также обсудить возможность референдума. Все это варианты, я всегда отмечал, что мое мнение не является догмой", - отметил вице-спикер.

На вопрос, одобрит ли Национальное Собрание предложение премьер-министра о конституционных изменениях, в результате которых парламент сможет принять решение о самороспуске, Шармазанов заявил: "Я уже выражал свое мнение о заявлении Пашиняна и осудил то, за что премьер-министр критиковал бывшие власти. В частности, то, что мы пошли на конституционные изменения для того, чтобы удержать власть в своих руках, а он сейчас идет совершенно другой дорогой. Что значит, парламент должен пойти на самороспуск? Мы не обсуждали данный вопрос в партии. Я уже выразил свою точку зрения, отметив, что против этого, но мы обсудим данный вопрос. Мое мнение не является в РПА единственным".

Отметим, что 17 августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся досрочных выборов в парламент. В частности, Пашинян отметил, что на данный момент согласно нормам закона, премьер-министр должен подать в отставку, после чего, если Национальное Собрание дважды не изберет нового премьера, должны состояться досрочные выборы в парламент. Однако, Пашинян выразил недоверие к депутатам, отметив, что возможно после того, как он подаст в отставку, парламент может избрать другого премьера, однако, не стал уточнять, кого именно. Премьер-министр заявил, что у него есть мысли, как можно избежать подобной ситуации, а именно, внести Конституционные изменения, которые приведут к тому, что досрочные выборы могут состояться не только в случае отставки премьера, но и сам парламент может принять решение о своем роспуске. "Мы намерены продвинуть данный документ в парламенте, но только в том случае, если этого захотят наши граждане", - резюмировал Пашинян.