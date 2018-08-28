Вторник, 28 Августа 2018 13:45

АрмИнфо. Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы, дислоцированной в Армении, в рамках двусторонних ротных тактических учений в высокогорной местности уничтожили лагерь условного противника с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, на высокогорном полигоне "Алагяз" артиллеристы при поддержке расчетов БЛА выполнили разведку целей условного противника и подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами "Акация", минометами 2С11 "Сани" и реактивными системами залпового огня "Град".

В ходе проведения активной фазы ротных тактических учений артиллерийские расчеты проведут стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность от 1 до 15 км, применяя навыки работы на навигационной аппаратуре, баллистической станции, гирокомпасе и современных средствах связи.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.