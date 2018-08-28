Вторник, 28 Августа 2018 13:44

АрмИнфо. В Ереване внимательно следят за всеми процессами в регионе, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на Армению. Об этом 28 августа в ходе брифинга заявила временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос о том, скажутся ли новые санкции США в отношении России на Армению.

"Этот вопрос в их числе. С нашей стороны уже есть оценки, но я пока не могу их озвучить", - резюмировала Нагдалян.

Новый пакет санкций США против России вступил в силу с 27 августа. Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Также прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов. Москва также лишается "любых кредитов, кредитных гарантий и другой финансовой поддержки" со стороны американского учреждения.

Глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что Россия отреагирует на новые санкции Вашингтона прагматично и на основе принципа взаимности.