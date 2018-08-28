Вторник, 28 Августа 2018 13:43

АрмИнфо. Цены на родовспоможение в медучреждениях Армении с нынешних 107 тыс драмов, выделяемых государством, повысятся. Об этом сообщил глава армянского Минздрава Арсен Торосян в ходе фейсбуковской пресс-конференции Радио Азатутюн.

По его словам, будет сделано это для того, чтобы медицинское учреждение чувствовало себя обеспеченным, и врачи получали больше. Будут также регламентированы такие услуги, как платные палаты и другие дополнительные услуги, не медицинского характера. По словам министра, есть врачи, которые в силу своей квалификации, очень востребованы у рожениц. "В основном, они не дежурят, не находятся в больнице постоянно, поэтому возникают такие отношения между врачом и пациентками. Мы смотрим на эту проблему глобально, а не в контексте отношений двух лиц", - заявил он.

Вместе с тем, как указал Торосян, дежурить или нет - это право врача, и никто не может его заставить оставаться на ночь. В любом случае, в каждой больнице есть дежурный врач. "Другое дело, если пациент хочет, чтобы роды принимал конкретный врач, то данные отношения можно будет закрепить договором - по закону и в белом поле", - сказал Торосян. Тем не менее, даже в итоге намеченных изменений, как заверил глава Минздрава, родовспоможение в Армении останется бесплатным.