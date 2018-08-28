Вторник, 28 Августа 2018 13:42

АрмИнфо. В МИД Армении не стали комментировать ситуацию, сложившуюся вокруг ЗАО "Лидиан Армения".

"Основной принцип армянского внешнеполитического ведомство, также как и дипломатических миссий РА за рубежом - представление инвестиционных возможностей Армении. А миссия МИД Армении заключается в содействии армянским хозяйствующим субъектам эффективно осуществлять свою деятельность за рубежом. Вопрос, связанный с ЗАО "Лидиан Армения" нужно направить в иное ведомство, имеющее прямое отношение к компании", - заявила временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян в ходе брифинга 28 августа.

Напомним, что накануне инспекционный орган по охране природы и недр потребовал от компании "Лидиан Армения" прекратить все работы по освоению месторождения "Амулсар" до проведения новой экспертизы и принятия решения на основе данной экспертизы. Глава инспекционного органа обратился в генеральную прокуратуру в связи с фактами извлечения ЗАО "Лидиан Армения" горной массы без права на недропользование для выявления состава преступления и в установленном порядке дать ход этому делу. В отношении компании "Ехегнадзор водопользователь" возбуждено административное производство и определения законности снабжения "Лидиан Армения" водой по водопроводу Кечут- Заритап. В отношении укрупненной общины города Джермук возбуждено административное производство за использование водопровода "Семь источников Гндеванка" общины Гндеванк в целях снабжения "Лидиан Армения" водой, а также в целях определения правомочности выдачи разрешения за установку в процессе строительства дробильных станций.