Вторник, 28 Августа 2018 13:41

АрмИнфо. Армения нуждается в вертолетах "Скорой помощи", заявил в понедельник министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе фейсбуковской пресс-конференции на "Радио Свобода".

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры относительно возможности организации в стране вертолетной эвакуации пациентов. "Я решительно настроен добиться того, чтобы в Армении был хотя бы один вертолет "Скорой помощи", чтобы иметь возможность эвакуировать пациентов не только из отдаленных и труднодоступных регионов, но и во всех тех случаях, когда необходимы сложные операции, которые невозможно осуществить на местах", - указал глава Минздрава. Помимо этого, как заверил министр, вскоре в Армении не будет нехватки машин скорой помощи и реанимобилей - ими будут обеспечены все области республики. "Например, в Армавирской области будет 7 машин скорой помощи и 2 реанимобиля. Возможно, распределение будем пересматривать до сентября. Всем без исключения областям они будут предоставлены. Недостатка не будет - я это гарантирую", - сказал Торосян.

По его словам, до сих пор действовало непонятное регулирование - для кого транспортировка в медучреждение из одного города в другой будет бесплатной. Эта практика сейчас пересматривается - начиная от финансирования отдельных медицинских центров, до - в каких именно случаях она может быть бесплатной.