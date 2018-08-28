Вторник, 28 Августа 2018 13:02

АрмИнфо. Германия заинтересована в установлении стабильности и мира в регионе. Об этом 28 августа в ходе брифинга заявила временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись позиции Германии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Ключ к достижению этой цели - становление атмосферы способствующей миру. Обострение ситуации на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск и на армяно-азербайджанской госгранице, пропаганда ненависти и войны, отрицание налаживания диалога между обществами должны быть отклонены. И это принципы были в числе приоритетов председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году. И они были четко озвучены Германией после апрельской агрессии Азербайджана в отношении Арцаха в 2016 году", - отметила Нагдалян.

При этом она подчеркнула, что канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в Армению в очередной раз подтвердила приверженность Берлина мирному урегулированию карабахского конфликта. "Меркель подчеркнула, что урегулирование конфликта должно произойти в той среде, в которой все стороны будут готовы к этому. Она также заявила, что Германия готова взять на себя политическую ответственность по этому вопросу", - заметила представитель МИД Армении, добавив, что Меркель в Азербайджане отметила важность нахождения реальных решений тем проблемам, с которыми сталкиваются люди, живущие в зоне конфликта.