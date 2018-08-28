Вторник, 28 Августа 2018 12:57

АрмИнфо. Айцемик Оганян 28 августа официально стала депутатом Национального Собрания Армении. По словам председателя НС РА Ара Баблояна, Айцемик Оганян, заменит в парламентской фракции "Блок Царукян" Вардана Бостанджяна. Сегодня же новый депутат произнесла клятву, пообещав следовать Конституции и законам Армении, и сделать все для сохранения политической солидарности.

Напомним, что ранее Вардан Бостанджян отказался от депутатского мандата. Партия "Процветающая Армения" заявила о том, что последний отказался от мандата из-за проблем со здоровьем.