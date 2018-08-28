Вторник, 28 Августа 2018 12:56

АрмИнфо. Повестка визита канцлера Германии Ангелы Меркель включала в себя, как вопросы углубления отношений на двусторонних и международных площадках, так и обсуждения по актуальным международным и региональным вопросам. Об этом 28 августа в ходе брифинга заявила временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

"То обстоятельство, что в состав немецкой делегации было включено большое число представителей крупных компаний, свидетельствует о намерениях германской стороны укреплять торгово-экономические отношения с Арменией. Были достигнуты конкретные договоренности, они касаются и инвестиций, и совместных проектов. О некоторых из них было публично заявлено, о других нет. Могу лишь сказать, что Армения в этом направлении представит конкретные предложения и проекты", - сказала представитель МИД Армении.

При этом она добавила, что еще одним важным вопросов повестки было то, что стороны обсудили вопросы повестки отношений с Евросоюзом, в том числе, и перспективы либерализации визового режима с ЕС. "И по этому вопросу мы получили четкие заверения со стороны Германии", - резюмировала она.

Напомним, что Меркель в ходе пресс-конференции в Ереване 24-го августа заявила, что Германия готова содействовать продвижению идеи либерализации визового режима Армении с ЕС. Что касается либерализации визового режима с РА, с которой ЕС подписал рамочное соглашение, то, по ее словам, Берлин сделает все возможное для прогресса в данном направлении.