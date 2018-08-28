Вторник, 28 Августа 2018 12:35

АрмИнфо. Ереван 10-14 сентября посетит Генеральный секретарь Франкофонии Микаель Жан. Об этом 28 августа в ходе брифинга заявила временно исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом, она добавила, что продолжается подготовка к предстоящему саммиту Франкофонии, который запланирован на октябрь текущего года. "Жан в Ереване примет участие в 11-ом заседании неправительственной комиссии Франкофонии", - сказала она.

Вместе с тем, Нагдалян проинформировала, что в сентябре планируется визит главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Женеву, где он примет участие в 39-ой сессии Совета по правам человека.

Представитель МИД также сообщила, что высокопоставленная делегация Армении примет участие в открытии сессии Генассамблеи ООН, в рамках которой запланировано проведение ряда двусторонних встреч.