Вторник, 28 Августа 2018 12:34

АрмИнфо. Армения воспользуется правом вето в случае, если Азербайджан изъявит желание вступить в ОДКБ или Евразийский экономический союз. Об этом 28 августа в ходе брифинга заявила временно исполняющая обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

В этом контексте она напомнила, что и в ОДКБ и в ЕАЭС все решения принимаются на основе консенсуса, и Армения неоднократно на разных уровнях выражала свою категорическую позицию по этому вопросу.

Отвечая на вопрос, на каком этапе сегодня находится вопрос замены Генсека ОДКБ, Нагдалян в частности, сказала: "Армения инициировала процесс замены Генсека ОДКБ, за которым последовали консультации на разных уровнях. Решение по этому вопросу будет принято на основе консенсуса. Как только будет принято окончательное решение, мы вам сообщим. До этого что-либо говорить считаю некорректным".

Представитель МИД также подчеркнула, что к Армении председательство в организации согласно ее уставу перешло сроком на 3 года. "Cледовательно, и следующий кандидат будет избран от нас на оставшийся срок", - отметила представитель МИД РА