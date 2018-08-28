Вторник, 28 Августа 2018 12:12

АрмИнфо. В 2019 году ассигнования на сферу здравоохранения увеличатся сразу на 10,5 млрд драмов. Об этом в ходе фейсбуковской пресс-конференции на Радио "Азтутюн" сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, подобного рода рост можно считать беспрецедентным, поскольку такого не было за последние годы. Наоборот, финансирование сферы страдало, и не было надежд на ее увеличение.

Тем не менее, призывы госуправленцев сферы были услышаны, и, как ожидается, проектом бюджета на следующий год определенные проблемы в этом направлении будут решены. "Будем пытаться максимально эффективно распределять скудный бюджет", - заявил глава Минздрава.

При этом, коснувшись заработной платы врачей, Арсен Торосян подчеркнул, что "человек, качество жизни которого не обеспечивается надлежащим образом, не может отвечать за обеспечение качества жизни другого". "Я это говорю не в оправдание, это - всего лишь констатация фактов", - заявил он, выразив надежду на то, что в ближайшем будущем удастся решить и этот вопрос путем увеличения госфинансирования и привлечения новых средств от частного сектора в сферу здравоохранения.

Напомним, что согласно проекту бюджета на 2018-й год госассигнования сферы здравоохранения составили около 76,6 млрд драмов.