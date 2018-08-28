Вторник, 28 Августа 2018 11:44

АрмИнфо. Очевидно, что уголовное дело, возбужденное против моей сестры, направлено против меня. Об этом 28 августа в Парламентe Армении заявил депутат от Республиканской партии Армении Самвел Фарманян.

По словам депутата, со стороны его адвокатов уже была представлены более чем серьезные обоснования, которые свидетельствуют о наличии серьезных уголовно- процессуальных нарушений. "Речь идет о сфабрикованном деле. Я намерен выступить с публичным заявлением по данному вопросу", - подчеркнул Фарманян.

В свою очередь, депутат от фракции "Елк" Ален Симонян отметил, что все уголовные дела, возбуждаемые в Армении, возбуждаются на основании фактов, а не против конкретных лиц. "Хочу отметить и принять во внимание тот факт, что все уголовные дела в нашей республики возбуждаются на основании неоспоримых фактов. Наши личные симпатии и антипатии в этом вопросе не играют никакой роли. Прошу запомнить это", - отметил Симонян.

Отметим, что сестра Самвела Фарманяна бывший проректор Ширакского государственного университета Анаит Фарманян обвиняется по п.1 ч.3 ст.178 (мошенничество в особо крупных размерах), пунктам 1, 2 и 3 ч. 2 ст.179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору с использованием должностного положения) и п.1 ч.3 ст.179 (хищение в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении. По предварительным данным, в течение 2012- 2016гг. учебных годов размер похищенной суммы составил 19.409.500 драмов.