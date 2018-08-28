Вторник, 28 Августа 2018 11:32

АрмИнфо. "В своем недавнем интервью президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что был против кандидатуры Юрия Хачатурова в качестве генсека ОДКБ и прегдлагал другие кандидатуры. Однако, мне кажется, что президент Беларуси не до конца раскрыл эту тему, я думаю, что Беларусь была против председательства Армении в данной организации в целом". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армен Ашотян.

Депутат отметил, что, вероятно, данная проблема не связана с непосредственно личностью Хачатурова, поскольку, если бы членство перешло Армении, то руководители других стран не смогли бы выдвигать на эту должность свои кандидатуры.

Ашотян, в частности, написал: "Вся эта ситуация свидетельствует о том, какие большие усилия приложил бывший президент Армении Серж Саргсян для нашей страны с тем, чтобы решить вопрос генсека ОДКБ в нашу пользу. Как стало очевидно, возбужденное против Юрия Хачатурова дело повлияло на точку зрения стран-членов ОДКБ и несколько подпортило авторитет организации. Вопрос сохранения наших позиций в ОДКБ приобретает все большую актуальность, на фоне того, что мы можем стать страной- наблюдателем в ОДКБ, в Азербайджане активизировался вопрос возможного члена страны в организации. Подводя итог всему сказанному выше, становится очевидным, что в военно-политической повестке дня Армении появились проблемы, которых раньше не было. Очевидно, что новые власти Армении, вне зависимости от дела, заведенного в отношении Юрия Хачатурова, обязаны приложить все усилия, для того, чтобы после этого скандала сохранить должность генерального секретаря ОДКБ за Арменией", - заключил Ашотян.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Беларусь-1 заявил, что Беларусь предлагала другие кандидатуры на должность Генсека ОДКБ, и оказался прав. "Мы глубже посмотрели на эту проблему - с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит Никол Пашинян со своим правительством, обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, а также те направления действий, за которые отвечают члены Организации Договора о коллективной безопасности", - заявил Лукашенко.

Напомним, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск.

2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.