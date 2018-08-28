Вторник, 28 Августа 2018 11:01

АрмИнфо. Инициатива "SOS Севан" обратилась с открытым письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, попросив отозвать одобренный правительством законопроект о дополнительных попусках воды из озера.

В письме к премьеру члены инициативы выразили огромное беспокойство в связи с законопроектом. Как отметили они, организованные по поручению премьер-министра обсуждения, по сути, не носили характер общественных обсуждений, вопрос целесообразности использования стратегических запасов питьевой воды в оросительных целях не был вынесен на общественное обсуждение, а о проведении обсуждений не были проинформированы представители инициативы и эксперты. Авторы письма напоминают, что в качестве обоснования для дополнительного водозабора из Севана указывается дефицит воды, При этом, нет информации о незаконном использовании воды системы Севан-Раздан, о предоставленных рыбным хозяйствам Араратской области объемах воды, превышении объемов забора воды, предусмотренной программой "Национальная водная программа".

Члены инициативы считают неубедительными заявления правительства о том, что прибыль, полученная от продажи электроэнергии, выработанной в результате дополнительных попусков, будет направлена на модернизацию системы орошения Севан-Раздан, что, в конечном итоге, будет призвано на уменьшение потерь в системе. В 2017 году были проведены дополнительные попуски в размере 170 млн куб.м, а образовавшиеся за счет продажи электричества 1645139600,0 драмов не были потрачены на указанные цели, а средства планируется направить в бюджет.

Исходя из перечисленного, "SOS Севан" обращается к премьер-министру с просьбой отозвать законопроект и провести слушания с участием всех заинтересованных сторон. Отметим, что 23 августа Правительство Армении одобрило проект закона о внесении изменений и дополнений в закон об утверждении ежегодных мероприятий и комплексных программ по восстановлению, охране, репродукции и использованию экосистемы озера Севан. Проект предусматривает увеличить попуски воды из озера со 170 млн кубометров воды в 2018 г до 210 млн кубометров. В начале обсуждения премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что вопрос один из самых проблемных, и решению предшествовали полуторамесячные обсуждения. <Обсуждения были бурными, и по их итогам стало ясно, что есть реальные риски создания тупиковой ситуации для сельского хозяйства>, - отметил Пашинян, добавив, что ситуация тупиковая и для властей. <К сожалению, деятельность системы орошения вызывает множество вопросов, и мы обязательно должны дать ответы на эти вопросы. Необходимо понять, насколько соответствуют действительности утверждения о наличии, как любит выражаться пресса, <водной мафии>. Если это так, то однозначно, что она должна как можно скорее капитулировать>, - заявил он. Законпроект будет вынесен на одобрение парламента 28-го августа.

Национальное Собрание Армении 17 июля 2017 года одобрило закон об увеличении объемов попуска воды из озера Севана со 170 млн куб.м. до 270 млн. куб. м. Основанием для данного решения послужил факт недостаточной заполненностью водных бассейнов страны. Министерство охраны природы Армении выступило против предложения увеличить водозабор из Севана, а независимые эксперты в один голос твердили, что снижение уровня воды в Севане приведет к необратимым последствиям в связи с усилением процесса заболачивания. Как сообщала эколог, специалист по водным ресурсам Кнарик Оганесян, правительство Армении каждый год просит увеличить попуски, аргументируя это дефицитом оросительной воды, на деле же лишь около 25% воды из Севана доходят до фермеров, остальные 70% - теряются. Тем не менее, закон был принят, что, как и ожидалось, отразилось на уровне озера Севан.

Согласно официальным данным, водозобор, в 2017 году, в целом, составил 266.757 млн куб/м воды, вместо предусмотренных 270 млн куб/м. В результате, уже в начале нынешнего сезона отпусков, экологи начали сигнализировать о проблеме обрастания Севана водорослями, что по мнению экспертов, обусловлено не только высоким температурным фоном, скудными осадками, сбросом крайне загрязненных вод в бассейны страны и отсутствием водоочистительных станций, но и прошлогодним дополнительным попуском воды.

Как недавно заявила председатель общественной организации "Ассоциация во имя устойчивого развития" Карине Даниелян, сегодняшнее состояние озера Севан не является случайностью. "Я это воспринимаю, как крик озера о помощи. Мы годами бьем тревогу: если продолжим так относиться к Севану, вместо озера у нас будет болото, а вода не будет пригодна даже для орошения. Сейчас мы столкнулись с этой проблемой. Цветение воды - результат активного размножения сине-зеленых водорослей - показатель того, что озеро активно приближается к заболачиванию. В той части воды, где происходит активное цветение, также присутствуют ядовитые вещества", - отмечала она. Эколог указала, что с процессом цветения озеро Севан сталкивается с 1964 года, раз в 2-3 года, но никогда масштабы не были такими, как сейчас. Карине Даниелян объяснила, что цветение в озере обусловлено несколькими факторами: биологическими, отсутствием станций физикохимической очистки воды, эти станции вышли из строя после распада СССР, а также снижением уровня воды в озере и высокой температурой воздуха. "Ежегодно мы поднимаем вопрос о недопустимости решения ирригационных проблем за счет попусков воды из озера Севан. Если мы потеряем Севан, то потеряем и Армению", - добавила К. Даниелян.