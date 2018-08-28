Вторник, 28 Августа 2018 10:37

АрмИнфо. Для участия в выборах Совета старейшин Еревана партии "Просвещенная Армения" и "Республика" создали блок "Луйс"> ("Свет"). Об этом сообщил накануне в ходе фейсбуковского прямого эфира лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Избирательный список блока возглавит министр юстиции Артак Зейналян, вторую строчку займет глава фракции "Елк" в Совете старейшин Давид Хажакян, а третью - член фракции Ани Хачатрян. "Надеемся на ваше активное участие. Ждите нас во всех административных районах со слоганами", - сказал Эдмон Марукян.

Как указал глава Минюста Армении, кандидат в мэры Еревана Артак Зейналян, они представляют заявку на справедливое управление столицей.

Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА"). Партия "Наследие" решила одобрить назначение своего основателя Раффи К. Ованнисяна на пост мэра столицы Армении на досрочных выборах, а кандидатом на должность мэра от партии "Оринац еркир" станет вице-председатель партии "Оринац Еркир" Мгер Шахгельдян.

Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.