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АрмИнфо. Решением главы правительства Армении Никола Пашиняна, Арсен Харатян освобожден от должности советника премьер - министра. Решение Пашиняна опубликовано на официальном сайте правительства РА. "Руководствуясь ч.10 ст.9 Закона Республики Армения "О государственной службе", освободить Арсена Харатяна с должности советника премьер - министра согласно собственному заявлению", - говорится в решении главы правительства. Ранее Арсен Харатян на своей страничке Facebook, сообщил, что 23 августа представил Николу Пашиняну заявление об уходе. Решение, как пояснил Харатян, обусловлено двумя важными обстоятельствами. "Моя семья, которая проживает в Тбилиси и останется там, по крайней мере, до лета 2019 года. И второе, есть необходимость переосмыслить и точно оценить личные трансформации, произошедшие со мной за три месяца на госслужбе", - написал он. Как подчеркнул Харатян, перед переходом на государственную службу Пашинян поставил перед ним четкую задачу - такой ситуации не должно быть, чтобы одну часть месяца он был в Ереване, а вторую - в Тбилиси. "Тогда я уверенно ответил, что такого не будет. За эти месяцы мой рабочий темп был очень интенсивным, и сейчас я понимаю, что надо взять паузу, чтобы побыть рядом с моей семьей и оценить пройденный путь", - написал Харатян. Он подчеркнул, что будет и далее помогать Николу Пашиняну.
Арсен Харатян был назначен советником премьер-министра Армении по внешнеполитическим вопросам в июне 2018 года. Он окончил факультет востоковедения Ереванского государственного университета, учился в университете Джоржа Мейсона (США). Был корреспондентом армянской службы "Голоса Америки". В Тбилиси основал армяно-грузинский новостной медиапроект "Алик Медиа" - Aliq Media.
Отмеитм, что согласно муссируемым в СМИ слухам, Арсен Харатян может быть назначен послом Армении в Грузии. Отмечается, что супруга Арсена Харатяна - Соня Шахриджян (Sonia Shahrigian) в настоящее время работает на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси, являясь гражданкой США. Напомним также, что самого Арсена Харатяна в окружении премьера Никола Пашиняна назвали ранее одним из главных ответственных за скандал с арестом и дальнейшим освобождением под залог Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.
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|Эдуард Шармазанов: РПА готова сотрудничать с вторым президентом Армении
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|В МИД Армении не стали комментировать ситуацию вокруг ЗАО "Лидиан Армения"
|Минздрав Армении позаботится о возможности эвакуации вертолетом пациентов из отдаленных и труднодоступных регионов
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|Глава Минздрава Армении обещает беспрецедентный за последние годы рост финансирования сферы
|Самвел Фарманян: Очевидно, что уголовное дело, возбужденное против моей сестры, направлено против меня
|Армен Ашотян: Новые власти Армении обязаны приложить все усилия, для того, чтобы после этого скандала сохранить должность генерального секретаря ОДКБ за РА
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|Да будет свет: На выборы Совета старейшин Еревана партии "Просвещенная Армения" и "Республика" пойдут единым блоком
|Арсен Харатян освобожден от должности советника премьер - министра
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го августа
|Ашотян: Армения на этом этапе ожидает от ЕС более точечных шагов и содействия по политическим вопросам
|Армянский премьер и европейский депутат отметили важность содействия ЕС и Европейских структур в успешной реализации демократических изменений в Армении
|Полиция Армении заверяет: Они следят за ситуацией на Амулсаре
|ACBA-Credit Agricole Bank заключил с EBRD кредитный договор на $17 млн по финансированию МСБ
|ЦИК Армении пригласит на выборы в Совет старейшин Еревана наблюдателей из СЕ
|У руководителя Комитета госдоходов Армении новый заместитель
|КРОУ выражает беспокойство в связи с "необоснованными обвинениями" полиции в адрес руководства регулятора
|Александр Искандарян: Визит Ангелы Меркель в Армению не является историческим событием
|Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян встретился с премьер- министром Николом Пашиняном
|Премьер-министр Армении ознакомился с причинами роста цен на продовольственную продукцию
|Представители Генштаба ВС Армении отправятся в Казахстан для участия во встрече начальников оперативных управлений ГШ стран ОДКБ
|Армен Мартиросян назначен послом Армении в Непале
|Российские пограничники задержали двух пакистанцев, незаконно проникших на территорию Армении - последние оказали сопротивление при задержании
|Армен Мартиросян стал послом Армении в Шри-Ланке
|Министр культуры: Одной из главных задач, стоящих передо мной являлась разработка стратегии политики министерства культуры
|Компания "Веолиа джур" отрицает обвинения в подкупе членов Комиссии по регулированию общественных услуг Армении
|Советник Пашиняна по внешней политике покидает свою должность - Мне нужно взять паузу: оценить личные трансформации
|В связи с летним призывом в Аппарат защитника прав человека поступило 69 жалоб
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|Премьер-министр Армении поздравил президента Уругвая по случаю национального праздника - Дня независимости Уругвая
|Пашинян посетил штаб Армии обороны Арцаха
|Бако Саакян и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся повышения обороноспособности Армии обороны
|Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха
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|Пашинян: Памятники павшим воинам призваны пробудить в нас чувство совести
|АО Арцаьа: За неделю азербайджанские ВС в направлении армянских позиций произвели более 2500 выстрелов
|Баблоян: Армения ожидает от чешских бизнесменов прямых инвестиций в экономику Армении
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