Вторник, 28 Августа 2018 10:36

АрмИнфо. Решением главы правительства Армении Никола Пашиняна, Арсен Харатян освобожден от должности советника премьер - министра. Решение Пашиняна опубликовано на официальном сайте правительства РА. "Руководствуясь ч.10 ст.9 Закона Республики Армения "О государственной службе", освободить Арсена Харатяна с должности советника премьер - министра согласно собственному заявлению", - говорится в решении главы правительства. Ранее Арсен Харатян на своей страничке Facebook, сообщил, что 23 августа представил Николу Пашиняну заявление об уходе. Решение, как пояснил Харатян, обусловлено двумя важными обстоятельствами. "Моя семья, которая проживает в Тбилиси и останется там, по крайней мере, до лета 2019 года. И второе, есть необходимость переосмыслить и точно оценить личные трансформации, произошедшие со мной за три месяца на госслужбе", - написал он. Как подчеркнул Харатян, перед переходом на государственную службу Пашинян поставил перед ним четкую задачу - такой ситуации не должно быть, чтобы одну часть месяца он был в Ереване, а вторую - в Тбилиси. "Тогда я уверенно ответил, что такого не будет. За эти месяцы мой рабочий темп был очень интенсивным, и сейчас я понимаю, что надо взять паузу, чтобы побыть рядом с моей семьей и оценить пройденный путь", - написал Харатян. Он подчеркнул, что будет и далее помогать Николу Пашиняну.

Арсен Харатян был назначен советником премьер-министра Армении по внешнеполитическим вопросам в июне 2018 года. Он окончил факультет востоковедения Ереванского государственного университета, учился в университете Джоржа Мейсона (США). Был корреспондентом армянской службы "Голоса Америки". В Тбилиси основал армяно-грузинский новостной медиапроект "Алик Медиа" - Aliq Media.

Отмеитм, что согласно муссируемым в СМИ слухам, Арсен Харатян может быть назначен послом Армении в Грузии. Отмечается, что супруга Арсена Харатяна - Соня Шахриджян (Sonia Shahrigian) в настоящее время работает на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси, являясь гражданкой США. Напомним также, что самого Арсена Харатяна в окружении премьера Никола Пашиняна назвали ранее одним из главных ответственных за скандал с арестом и дальнейшим освобождением под залог Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.