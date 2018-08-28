Вторник, 28 Августа 2018 09:53

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

28 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван: 10:00-16:00 собственные дома 3-21, 19/1,19/3 на ул. Гюльбенкяна, жилые дома 14А, 16Б и собственные дома 3-21 на ул. Гулакяна, жилой дом 8 на 2-ом тупике пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 47-62 на 7-ой улице Нор Ареша, 5-53 на 42-ой улице, жилой дом 1 на 42-ой улице, 2-34 на 44-ой улице Нор Ареша, улицы Ахтанака 3, 5, 7, 11, 12, 14, подьезд жилого дома 1 на ул. Оганов;

10:30-16:30 жилые дома 132-150 на ул. Нар-Доса, 113-135 на ул. Чаренца, 2-135, 32/3, 32/28 на 2-ом переулке Чаренца; частично ряды Сари тага 2-10, собственные дома 158-182 в 6-ом ряду Сари тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00собственные дома 18-39, 133-169 на ул. Ачемян;

11:00-17:00улицы Норка 9, 13, 17, научный центр травматологии и ортопедии, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнском марзе:

10:00-16:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00село Аршалуйс;

в Араратском марзе:

10:00-16:00частично села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох, Вардашат и Урцаландж, станции сотовых операторов "АрменТел", "Юком", "Г-Телеком", воинская часть N 31549, абоненты "Айаэронавигация", "Зовашен эрустакаян", "Гидромет каян", прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Урцадзор;

10:00-13:00частично село Урцадзор;

10:00-14:00частично село Покр Веди;

10:30-16:00частично села Шаумян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично 1-ый и 2-ой переулки Джермукского шоссе, территория автостанци и частично село Чива;

в Гегаркуникском марзе:

12:00-15:30 территории, прилегающие к селу Лчашен, на трассе Севан-Гавар, газозаправочная станция на перекрестке Лчашен, асфальтобетонный завод, зона отдыха 'Гегама", ООО "Ани", "ЕРРУ", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами); села Лчап, Цовазард, Айраванк, Бердакунк с прилеающими к ним территориями на трассе Севан-Гавар, газозаправочная станция <Айрапетян", ООО "Акватик", станции сотовых операторов "АрменТел", "Юком", "Виваселл МТС", прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийском марзе:

10:00-14:00село Антарамут;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично общины Вардагюх, Салют, Лернагюх в Ашоцком регионе;

в Сюникском марзе:

10:30-13:00улицы Андока, Ишхана, Гавита, жилые дома 31, 39, 41, 43, 45, 46 на ул. Сисакан в городе Сисиан;

11:00-13:00частично село Ангегакот;

11:00-16:00частично село Тег;

14:00-16:00село Балак и улица Ширака в городе Сисиан;.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.