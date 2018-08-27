Понедельник, 27 Августа 2018 20:39

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии по внешним сношениям парламента Армении Армен Ашотян в ходе встречи с депутатом Европейского парламента, членом комиссии по внешним отношениям Мартином Зоннеборном коснулся европейского вектора армянской внешней политики.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе парламента РА, Ашотян отметил важную роль соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и его максимально быстрой ратификации со стороны стран-членов Евросоюза.

Стороны подчеркнули важность развития более эффективно сотрудничества с ЕС. В этом контексте Ашотян подчеркнул, что Армения на этом этапе ожидает от ЕС более точечных шагов и содействия по политическим вопросам. Собеседники коснулись коррупционных скандалов на международной площадке с участием Азербайджана. Ашотян заметил, что коррупционные операции Азербайджана наносят удар по политическому авторитету европейских институтов и необходимо сделать все возможное, чтобы международная повестка была в стороне от подобных инцидентов.

Стороны также коснулись мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По словам армянского депутата, в переговорах ключевым является право народа Арцаха на свободное волеизъявление, добавив, что проблема не может иметь военного пути решения. В контексте вопросов региональной стабильности, Ашотян подчеркнул важность международных усилий по предотвращению гонки вооружений.