Понедельник, 27 Августа 2018 20:38

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с депутатом Европейского парламента, членом комиссии по внешним отношениям Мартином Зоннеборном выразил благодарность Европарламенту за проармянскую деятельность, особенно по таким вопросам как Геноцид армян и нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, на встрече обсуждались демократические процесс в Армении, и в этом контексте вопросы, связанные с предстоящими реформами.

Коснувшись "бархатной революции", Пашинян отметил, что Армения находится на этапе серьезных реформ, и шаги нового правительства направлены на развитие демократии в стране, борьбу с коррупцией, обеспечение верховенства закона, защиты прав человека, обеспечение независимости судебной системы, искоренение монополий и создание благоприятной бизнес-среды. При этом он добавил, что эти реформы позволят Армении стать более демократичной, безопасной и успешной.

В свою очередь европейски депутат приветствовал мирные демократические процессы в Армении, и инициированные правительством реформы в разных областях.

Стороны отметили важность содействия ЕС и Европейских структур в успешной реализации повестки демократических изменений в Армении.

Стороны также коснулись нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность мирного урегулирования конфликта, в рамках Минской группы ОБСЕ.