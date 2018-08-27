Понедельник, 27 Августа 2018 20:00

АрмИнфо. Полиция Армении выступила с заявлением, в связи с муссируемой в СМИ информации, что на прилегающей к золоторудному месторождению Амулсар территории произошло столкновение между сотрудниками рудника и гражданами, выступающими против разработки месторождения.

"В некоторых СМИ появилась информация, что на прилегающей к золоторудному месторождению Амулсар территории 27 августа произошел инцидент - произошли столкновения между гражданами, выступающими против разработки месторождения и сотрудниками и сторонниками ЗАО "Лидиан Армения". Сообщает, что Полиция Армения осуществляет службу на местах. Полицией были получены сообщения и звонки различного характера, которые станут предметом обсуждений и любое правонарушение получит правовую оценку. Призываем стороны не обострять ситуацию, и противоречивой информацией предоставляемой СМИ не пытаться ввести в заблуждение общество", - говорится в сообщении Полиции РА, поступившем в РА.

Ранее,в СМИ появилась информация о том, что после того как стало известно, что ЗАО "Лидиан Армения" поручено не осуществлять деятельности до проведения новой экспертизы, сотрудники компании собрались на территории Амулсара, где между ними и теми, кто перекрыл проезды к месторождению произошли столкновения.