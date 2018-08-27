Понедельник, 27 Августа 2018 19:08

АрмИнфо. ACBA-Credit Agricole Bank заключил с EBRD кредитный договор на $17 млн для оказания финансового содействия малому и среднему бизнесу. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка ACBA-Credit Agricole, в рамках этого договора финансирование МСБ в основном будет осуществляться в драмах.

Согласно источнику, из этой суммы $3 млн в рамках программы "Женщины в бизнесе" пойдут на финансирование предприятий, учрежденных или руководимых женщинами, а $4 млн через лизинговую компанию ACBA-Leasing будут направлены на реализацию энергоэффективных проектов.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-Credit Agricole Bank входит в ведущую десятку по объему вложений в сферу МСБ - около 49 млрд драмов с обеспечением годового роста на 17,7%. В суммарных кредитах банковской системы в сферу МСБ доля Банка ACBA-Credit Agricole превышает 7%, а в собственном кредитном портфеле банка удельный вес ссуд этой сфере достигает 22%.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%. ACBA-Credit Agricole Bank по охвату филиальной сети входит в TOP-5, а по числу региональных филиалов удерживает 3- ю позицию. По основным балансовым показателям Банк удерживает позиции в TOP- 5: общий капитал на 1 июля 2018г составил 61.7 млрд драмов (3 позиция), активы - 316.2 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 225.5 млрд (4 позиция), общие обязательства - 254.6 млрд (4 позиция). I полугодие 2018г ACBA-Credit Agricole Bank завершил с чистой прибылью в 3.9 млрд драмов (3 позиция), нарастив ее в годовом разрезе на 44%.