Понедельник, 27 Августа 2018 17:56

АрмИнфо. Ереван. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 августа Шушаник Нерсисян назначена заместителем председателя Комитета государственных доходов (КГД) республики, сообщает официальный сайт главы армянского правительства.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе КГД, Нерсисян ранее занимала должность главного контролера департамента розничного бизнеса ЗАО HSBC Bank Armenia.

Таким образом, на сегодня у главы Комитета госдоходов РА Давида Ананяна 5 заместителей.

Напомним, что после формирования нового кабмина большой общественный резонанс вызвали назначения в КГД. В частности, назначение Габриеляна на должность замглавы КГД сразу же вызвало массу споров относительно оправданности кадровых назначений главы ведомства Давида Ананяна. Выяснилось, что в недавнем прошлом Габриелян был осужден в США за преследование 35-летней бывшей подруги с помощью GPS. Согласно сообщениям, после того, как он отбыл часть предусмотренного срока, Габриелян получил возможность досрочного освобождения в случае внесения $500 тыс., что он и сделал. Тем не менее, 13 июля в беседе с журналистами Давид Ананян заявил, что у него с премьер- министром была беседа по поводу назначений. Оказалось глава правительства, как отметил Ананян, также с определенным сомнением отнесся к назначениям. "Но мы пришли к тому, что если КГД в полном объеме реализует задачи, поставленные перед ведомством, то получается, что кадровые назначения, по сути, были оправданы. Если нет, мы будем делать выводы",- заявил он. 10 августа зампредседателя налогово-таможенного ведомства Ара Габриелян был освобожден с занимаемой им должности по собственному заявлению.