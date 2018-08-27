Понедельник, 27 Августа 2018 17:20

АрмИнфо. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армения выражает беспокойство в связи с "необоснованными обвинениями" полиции в адрес руководства регулятора. "Уверены, что в результате профессионального и объективного анализа фактов имелась возможность избежать обнародования "данных" сенсационного характера, но не имеющих никакой связи с действительностью", - говорится в заявлении ведомства, поступившем в АрмИнфо.

Согласно информации, полномочия КРОУ в процессе установления и пересмотра тарифов предоставления услуг со стороны ЗАО "Веолия джур" строго ограничены, носят технический характер и не предполагают дискреционное отношение. В частности, как напомнили в КРОУ, тариф был сформирован по итогам международного тендера - согласно договору между правительством РА и компанией, где тарифный сценарий был уже утвержден. Тем же документом был зафиксирован механизм для дальнейшей корректировки базисного тарифа с учетом 3 конкретных факторов - инфляция, изменение тарифа на электроэнергию и изменение ожидаемых базовых объемов потребления. "Следовательно, в период действия договора (15 лет), тарифы на воду в Армении будут регулироваться на основе данного принципа",- сообщает КРОУ, подчеркивая, что в данном контексте объективный человеческий фактор в процессе пересмотра тарифов полностью исключается. При этом, согласно тарифному приложению к вышеуказанному договору, базисный тариф на воду будет расти вплоть до 2023 года, а после этого - снижаться.

В данном контексте, КРОУ считает надуманной версию о том, что повышение тарифа обусловлено визитом членов Комиссии во Францию. Визит, как настаивают в регуляторе, преследовал цель обмена опытом, что подтверждается документально.

Напомним, что 25 августа с.г. Полиция Армении обвинила компанию <Веолия джур> в подкупе главу комиссии по регулированию общественных услуг, а руководителя комиссии Роберта Назаряна в противозаконных действиях. В частности, согласно информации, представители руководства ЗАО "Веолия джур" присвоили суммы в особо крупных размерах посредством приписок, составления подложных исполнительских актов и других злоупотреблений. Также установлено, что директор компании Кристиан Лефе и вышеуказанный Гор Григорян оплатили билеты главы КРОУ и семерых сотрудников в Париж и обратно, пытаясь тем самым подкупить их и обеспечить утверждения заявки на тариф на 2017-18 гг. Сообщалось, что покупка билетов обошлась компании <Веолия> в 4,239,235,8 драмов. Еще 8.359.133 драмов (15.338,18 евро) было потрачено на гостиницу. Общая сумма составила 12,598,368 драмов. А потом комиссия утвердила повышение тарифа на 11, 414 драмов, таким образом, стоимость составила 191, 414 вместо 180 драмов. Разницу доплачивает государство. В турне сотрудников КРОУ сопровождали сам Лефе, его помощник-переводчик Арман Алоев и административный директор Марианна Шагинян, на их билеты и пребывание в гостинице потрачено 1,572,573 и 3,245,442 драмов соответственно. По факту возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 312 и п.2 ч.4 статьи 311 УК. Дело передано в производство Специальной следственной службе.

За этим последовала реакция экс-главы КРОУ Роберта Назаряна, который отметил, что "если обмен опытом вы считаете взяткой, то все можно превратить во взятки". "Договор был между правительством и находящейся в Париже компанией <Веолия>, заключенный в результате международного тендера, где тарифный сценарий был уже утвержден. Наши функции были крайне ограничены, и мы ничего не могли сделать, мы всего лишь играли роль подтверждающего", - заявил он. ЗАО "Веолиа джур" также выразило свое негодование в связи с сообщениями Полиции Армении об имевших в компании правонарушениях. В компании заявили, что не приемлют обвинительный характер сообщения Полиции, тем более "не считают корректным озвучивание конкретных имен в настоящее время, когда предварительное следствие продолжается, а презумпция невиновности граждан действует". "Что касается сути проблемы, то компания в этой связи выступит с соответствующим пояснением", - отмечается в послании.

ЗАО "Веолия джур" ("дочка" французской "Veolia Generale des Eaux") является единым оператором водоснабжения и водоотвода в Ереване и ряде регионов Армении. С 1 января 2017 года к "Веолия джур" перешло управление имуществом пяти компаний: "Ереван-джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".