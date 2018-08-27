Понедельник, 27 Августа 2018 17:19

АрмИнфо. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Армению вовсе не был историческим и не имел никакого особого значения. Об этом 27 августа на пресс-конференции заявил директор института "Кавказ" Александр Искандарян.

Эксперт отметил, что данный визит в некоторой мере был ознакомительным, и по большей части состоял из официальных церемоний, которые были запланированы давно, еще бывшими властями Армении.

Искандарян отметил, что в случае Грузии и Азербайджана, цель визита Меркель и отношения между данными странами с Германией более понятны, чем взаимоотношения между Арменией и Германией.

По словам политолога, интересным было то, что из трех стран Грузия получила определенную сумму денег - около 200 млн евро, однако, в вопросе с членством НАТО получила холодный душ. В Азербайджане стороны так и не пришли к какой-то конкретной договоренности в вопросе газа, и эти обсуждения об открытии транзитного маршрута для газа, по мнению эксперта, необоснованны, как минимум в течение ближайшего года, а объемы газа не настолько значительны, чтобы заинтересовать Германию.

Кроме того, по словам Искандаряна, Меркель в Баку подняла вопрос прав человека, который для Азербайджана является специфичным, все должностные лица в ходе визита затронули данный вопрос. "В Армении, в отличие от Грузии, не просили ничего радикального, я думаю, это думаю, был очень удачный ход со стороны правительства", - заявил Искандарян, подчеркнув, что премьер-министр Пашинян получил приглашение посетить Германию. "Кроме того, стороны обсудили вопрос либерализации визового режима", - отметил эксперт.

Политолог добавил, что внимание к визиту канцлера в армянском обществе было высоким. "Прежние власти привыкли работать в условиях низкой легитимности, а сейчас, все резко изменилось, нынешняя власть пользуется высокой легитимностью. Визит Меркель в Грузию вновь прошел хорошо, с кавказским гостеприимством, а в Азербайджане была представлена только информация, представленная пресс-службой президента. В Армении визит прошел в духе идей нового правительства", - подчеркнул политолог.

Искандарян также отметил, что при высоком рейтинге нужно сделать то, чего не было сделано тогда, когда рейтинг был низким. "Сейчас же получается, что Меркель прошлась по Северному проспекту, поела арбуз, но это вовсе не историческое событие, и не достижение", - заключил эксперт.