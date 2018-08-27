Понедельник, 27 Августа 2018 16:27

АрмИнфо. 27 августа состоялась встреча председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна и премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Согласно источнику, с инициативой о встрече ранее выступил спикер в своем заявлении о внутриполитической ситуации в стране. В ходе встречи стороны, в частности, зафиксировали, что каждый гражданин Армении, вне зависимости от своих политических взглядов, имеет право на свободу слова и иное мнение. "В стране независимых судов обеспечение правосудия является первоочередной задачей, и, следовательно, никоим образом не должно быть нарушено равновесие между судебной системой, законодательной и исполнительной властью. В вопросе обеспечения правосудия судебная система Армении не исчерпала всех своих возможностей, однако, если стороны сочтут, что есть необходимость в "переходном правосудии", то оно должно быть осуществлено путем изменений в Конституции и в законодательной базе. При этом оно не должно вредить правосудию", - говорится в сообщении пресс-службы НС РА.

Согласно программе правительства, которую 7 июня одобрило Национальное Собрание Армении, досрочные парламентские выборы должны состояться в течение года. При этом, применение института референдума может быть самым демократичным, поскольку Конституция, подлежащая изменению, была принята референдумом. Как бы то ни было, любое решение в данном вопросе должны принять в результате широких общественных и политических обсуждений.

Отметим, что 20 августа, после митинга, на котором премьер-министр Пашинян подвел итоги 100 дней деятельности правительства, председатель Национального Собрания Армении выступил с заявлением, в связи с внутриполитической ситуацией в стране. Спикер отметил, что естественная общественно-политическая жизнь в стране, конституционно-правовые отношения и общественная солидарность органов государственной власти находятся под угрозой. При этом Баблоян отметил, что видит опасные тенденции по углублению нетерпимости в попытках разделить общество на два лагеря - революционеров и контрреволюционеров. Глава парламента также констатировал, что в выступлении премьера содержались опасные посылы для Конституционного строя страны и основ государственности, которые напрямую противоречат международным обязательствам Армении по строительству правового и демократического государства. Баблоян также считает, что под тезисом "переходного правосудия" был сделан неправомерный намек на ретроактивность закона. Вместе с тем, спикер парламента заметил, что возможные изменения Конституции в Национальном Собрании со стороны главы исполнительного органа, с угрозой достичь желаемого результата, являются очевидным давлением и принуждением на законодательную власть. В свою очередь, премьер-министр Пашинян заявил, что никакого давления нет, и выразил готовность встретиться с Баблояном.