Понедельник, 27 Августа 2018 15:49

АрмИнфо. Завтра в Астане откроется Международная конференция Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) под названием «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее», приуроченная к 29 августа – Международному дню действий против ядерных испытаний, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Пятидневная конференция соберет Группу видных деятелей и Молодежную группу ОДВЗЯИ с целью обсуждения роли ядерного разоружения и нераспространения в построении глобального мира, в том числе путем повышения статуса Договора.

«Астанинская конференция предлагает благоприятную платформу для взаимодействия между членами Группы видных деятелей и Молодежной группы. Задуманная как «диалог между поколениями», конференция будет направлена на изучение потенциальных возможностей для сотрудничества между всеми участвующими группами в целях поддержания импульса для универсализации и вступления в силу ДВЗЯИ», - отмечается в официальном сообщении Подготовительной комиссии ДВЗЯИ.

В ходе форума будет принята Совместная декларация.

Казахстан подходит к данной конференции с точки зрения последовательной реализации инициатив Главы государства Н.Назарбаева в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

В ходе выступления на 70-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года Н. Назарбаев призвал сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в ХХI веке. «Мы – первая страна в истории, закрывшая ядерный полигон и добровольно отказавшаяся от четвертого по величине ядерного арсенала, а также создавшая безъядерную зону в Центральной Азии. Необходимо создание безъядерных зон и в других регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке. Ядерные державы должны предоставить гарантии неприменения силы всем отказавшимся от обладания ядерным оружием странам». Тогда же Президент Казахстана предложил создать Глобальное антиядерное движение: «Каждый человек на планете может и должен внести свой вклад в запрет ядерных испытаний».

Участники конференции ОДВЗЯИ посетят бывший Семипалатинский испытательный ядерный полигон и музей в городе Курчатове, центр советских ядерных испытаний. Это позволит молодым людям воочию увидеть катастрофические последствия испытаний этого бесчеловечного оружия для людей и окружающей среды. На 31 августа запланированы встречи участников с руководством Национального ядерного центра Казахстана, а также с молодыми специалистами в области ядерной безопасности, а 1 сентября состоится посещение Опытного поля и сейсмической станции «Крест».