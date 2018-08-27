Понедельник, 27 Августа 2018 14:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 августа посетил рынок ГУМ, где на месте ознакомился с ценами на продукты.

В беседе с "Радио Азатутюн" премьер подчеркнул, что имеются сообщения, что на рынке все подорожало. В этой связи, глава армянского правительства указал на необходимость понять причины этого подорожания. "Убедился, что, например, цены на помидоры, огурцы, баклажаны и ряд других овощей странным образом высокие. Удивительно также и то, что в этом сезоне на рынке появились тепличные томаты и огурцы, что немного необычно, поскольку в этот период овощи должны быть с полей", - отметил премьер-министр, добавив, что вопрос о ценовом влиянии на рынок не стоит. Между тем, согласно данным Национальной статистической службы РА, на потребительском рынке Армении в 2018г с апреля по июль включительно ежемесячно фиксируется дефляция, в то время как в 2017г снижение потребительских цен началось с мая и продолжалось всё лето. По предоставленным АрмИнфо данным, в январе- июле 2018 года зафиксирована дефляция в 1,7%, против 1,4%-ой дефляции в тот же период 2017г. Это было спровоцировано удешевлением исключительно продовольственных товаров (включая алкоголь и сигареты) на 5,4%, при росте цен на непродовольственные товары на 1,4% и повышением тарифов на услуги на 1,2%. В годовом разрезе (по сравнению с январем-июлем 2017г) на потребрынке была зафиксирована инфляция в 2,4% (против инфляции в 0,5% годовой давности), чему способствовали подорожание продовольственных товаров на 2%, непродовольственных товаров - на 4,9% и повышение тарифов на услуги на 1,5%. Среднемесячный спад цен на продовольственные товары составил в январе-июле 2018 года 0,2%, повторив прошлогоднюю тенденцию.