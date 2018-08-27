Понедельник, 27 Августа 2018 14:40

Астана, 27.08.18. АрмИнфо. В Министерстве иностранных дел состоялось рабочее совещание по вопросам противодействия коррупции и соблюдения законодательства о государственной службе. С основным докладом выступил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Согласно сообщению пресс-службы МИД РК, ответственный секретарь МИД РК Ермек Кошербаев рассказал о мерах по улучшению финансовой дисциплины и прозрачности в ведомстве. По его словам, каждый руководитель подразделения МИД несет ответственность за бюджетные статьи вверенного подразделения. Такие вспомогательные структуры, как департамент материально-технического обеспечения и ХОЗУ, перестраивают свою работу в соответствие с принятыми нормативно-правовым актами.Главные принципы – обеспечение гласности и прозрачность.

Е. Кошербаев проинформировал участников о работе по созданию IT-архитектуры МИД РК и Единой информационной системы дипломатической службы, которая будет завершена до конца 2019 года. МИД совместно с холдингом «Зерде» занимаются реинжинирингом всех деловых процессов, которые имеются в ведомстве и, как следствие, оптимизацией процессов с целью продуктивного использования рабочего времени.

В общей сложности, как пояснил Ответственный секретарь, МИД оказывает 19 госуслуг. В большинстве случаев ведомство действует как ЦОН. Имеется ряд госуслуг, которые МИД оказывает самостоятельно, как администратор процесса. «Сейчас мы не можем полностью отказаться от бумажного оборота, так как за рубежом не везде принимают электронные виды документов. На прошлой неделе мы провели встречу департамента консульской службы и холдинга «Зерде». Подняли вопросы параллельного хождения электронных и бумажных документов. Задача департамента провести переговоры с зарубежными партнерами на предмет взаимного признания электронных документов. Мы хотим автоматизировать процесс, с тем, чтобы заявитель мог получить услугу в цифровом виде, обратившись за ней посредством смартфона или компьютера. Работа в этом направлении займёт немало времени и мы обсудили это на заседании Межведомственной комиссии по автоматизации госуслуг», - сказал Е. Кошербаев.

Ведомство ведет постоянную работу по повышению личной ответственности сотрудников в соответствии с Этическим кодексом госслужащих. При этом он подчеркнул, что в подавляющем своём большинстве работники МИД - воспитанные, ответственные люди, настоящие патриоты.

В рамках совещания с ремарками и вопросами к представителю АДГСПК также выступил ряд руководящих сотрудников МИД.«Работа и частная жизнь сотрудников дипломатической службы всегда на виду у общественности. Все резонансные случаи широко обсуждаются как внутри Министерства, так и в обществе. Политика нулевой терпимости к проявлениям коррупции или неэтичного поведения госслужащими строго соблюдается», - сказал Председатель Комитета международной информации Талгат Жумагулов. Отмечено, что в ведомстве действует строгая система внутреннего аудита, а также на системной основе осуществляются проверки Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Министерство намерено учесть рекомендации Агентства с тем, чтобы исключить правонарушения коррупционного характера. Подчеркивалась важность проведения подобных встреч, в особенности, с позиции превентивной работы среди госслужащих.