Понедельник, 27 Августа 2018 13:43

АрмИнфо. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Армении задержали двух граждан Пакистана, незаконно пересекших армяно-турецкую государственную границу и попытавшихся скрыться на территории Армении. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении.

"В ходе несения службы пограничный наряд заметил двух неизвестных на территории Турции, которые намеревались переплыть реку Аракс. Через несколько часов неизвестные перешли государственную границу, проходящую по реке, и попытались скрыться на территории Армении. В ходе непродолжительного преследования злоумышленники были задержаны. В процессе задержания нарушители попытались оказать сопротивление, но были обезврежены пограничниками. В результате опроса установлено, что оба лица являются гражданами Пакистана. Нарушители в установленном законодательством порядке переданы правоохранительным органам Республики Армения, которые установят цели и мотивы нарушения государственной границы", - говорится в сообщении ПУ ФСБ России в РА.