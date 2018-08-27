Понедельник, 27 Августа 2018 13:42

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Мартиросяна послом РА в Шри-Ланке по совместительству (резиденция Нью-Дели). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе президента РА.

Отметим, что Армен Мартиросян является послом РА в Индии. Он был назначен на эту должность в апреле 2015 года.