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АрмИнфо. "Одной из главных задач, стоящих передо мной, являлась разработка стратегии политики министерства культуры. Ведь политики министерства культуры на протяжении долгих лет, как таковой, и не было", - заявила на пресс-конференции 27-го августа министр культуры Лилит Макунц, подводя итоги 100- дневной работы.
Министр отметила, что стратегия разрабатывается по пяти основным направлениям. В частности, Макунц отметила важность сотрудничества министерства культуры с министерством образования и науки. "Еще мне хотелось бы отметить важность децентрализации культуры и ее равномерное развитие во всех областях страны. Не менее важным вопросом является совершенствование законодательной базы, касающейся сферы. Одним из самых главных приоритетов являлось сохранение и использование историко-культурных ценностей и памятников. И наконец, последнее, реализация грантовой политики", - подчеркнула министр.
Также Макунц отметила, что одной из основных задач, стоящих перед ней, является искоренение злоупотреблений, исключение коррупционных рисков. "Однако, хочу отметить, что если мы будем заниматься исключительно раскрытием коррупционных рисков, то не сможем осуществлять прямые задачи министерства культуры, а именно - развитие различных культурных сфер, вовлечение деятелей искусства в проекты, реализацию различных мероприятий и др. Поэтому мы не забываем также о своих прямых обязанностях", - заявила министр.
Макунц также заявила, что для было очень важно осуществление всех тех программ, которые были запланированы в министерстве культуры ранее. "В связи с этим хочу заметить, что мы выполнили данную задачу. Всего было проведено 11 крупных мероприятий, среди которых были также мероприятия международного характера>, - отметила министр культуры.
"Еще одним важным пунктом являлось сотрудничество с представителями искусства и выявление существующих в данной сфере проблем. Для меня
было очень важно, чтобы мы совместными усилиями находили решение существующих проблем, при этом мы задались задачей сделать так, чтобы найти не один способ решение вопроса, а несколько ", - подчеркнула министр.
|Ашотян: Армения на этом этапе ожидает от ЕС более точечных шагов и содействия по политическим вопросам
|Армянский премьер и европейский депутат отметили важность содействия ЕС и Европейских структур в успешной реализации демократических изменений в Армении
|Полиция Армении заверяет: Они следят за ситуацией на Амулсаре
|ACBA-Credit Agricole Bank заключил с EBRD кредитный договор на $17 млн по финансированию МСБ
|ЦИК Армении пригласит на выборы в Совет старейшин Еревана наблюдателей из СЕ
|У руководителя Комитета госдоходов Армении новый заместитель
|КРОУ выражает беспокойство в связи с "необоснованными обвинениями" полиции в адрес руководства регулятора
|Александр Искандарян: Визит Ангелы Меркель в Армению не является историческим событием
|Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян встретился с премьер- министром Николом Пашиняном
|Премьер-министр Армении ознакомился с причинами роста цен на продовольственную продукцию
|Представители Генштаба ВС Армении отправятся в Казахстан для участия во встрече начальников оперативных управлений ГШ стран ОДКБ
|Армен Мартиросян назначен послом Армении в Непале
|Российские пограничники задержали двух пакистанцев, незаконно проникших на территорию Армении - последние оказали сопротивление при задержании
|Армен Мартиросян стал послом Армении в Шри-Ланке
|Министр культуры: Одной из главных задач, стоящих передо мной являлась разработка стратегии политики министерства культуры
|Компания "Веолиа джур" отрицает обвинения в подкупе членов Комиссии по регулированию общественных услуг Армении
|Советник Пашиняна по внешней политике покидает свою должность - Мне нужно взять паузу: оценить личные трансформации
|В связи с летним призывом в Аппарат защитника прав человека поступило 69 жалоб
|Армен Саркисян поздравил Игоря Додона с национальным праздником - Днем независимости Молдовы
|Лукашенко о ситуации вокруг Хачатурова: Мы в свое время предлагали другие кандидатуры
|Премьер-министр Армении поздравил президента Уругвая по случаю национального праздника - Дня независимости Уругвая
|Пашинян посетил штаб Армии обороны Арцаха
|Бако Саакян и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся повышения обороноспособности Армии обороны
|Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха
|Дорожная полиция вскоре перейдет к системе балловой оценки водителей
|Валерий Осипян: общество и Полиция все более "сближаются"
|Валерий Осипян прокомментировал причины отставки начальника столичной полиции
|Пашинян: Памятники павшим воинам призваны пробудить в нас чувство совести
|АО Арцаьа: За неделю азербайджанские ВС в направлении армянских позиций произвели более 2500 выстрелов
|Баблоян: Армения ожидает от чешских бизнесменов прямых инвестиций в экономику Армении
|Канцлер Меркель: Германия готова сопутствовать Армении в смелых преобразованиях
|Селфи с Ангелой Меркель: Канцлер ФРГ прогулялась по вечернему Еревану
|Германия готова содействовать продвижению идеи либерализации визового режима Армении с ЕС
|Германия готова способствовать созданию благоприятной атмосферы для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|Канцлер ФРГ: Армения может быть прекрасным примером того, как можно иметь одинаково хорошие отношения и с ЕС и с ЕАЭС
|Канцлер Меркель: вопрос признания Геноцида армян не рассматриваю в юридическом поле
|Меркель: в Германии следили за событиями в Армении и бархатной революцией
|Н. Пашинян: Первый визит канцлера Германии в Армению совпал с историческими для страны демократическими преобразованиями
|Президент РА: Германия является очень важным партнером Армении
|Меркель посетила Центр креативных технологий "Тумо"
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Арарату Мирзояну начать подготовку конституционных реформ
|Делегация официальных лиц Калифорнии 4-13 сентября посетит Армению
|Лена Назарян: Родственники жертв 1-го марта получат достойную компенсацию
|Канцлер Германии посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд
|Борт канцлера Германии совершил посадку в аэропорту "Звартноц"
|Начальник Военной полиции Армении провел переговоры с представителями ВС США и Соединенного королевства
|С 25 по 26 августа температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|Военная полиция МО Армении раскрыла факт присвоения 1.640 литров горючего
|КГД: обыски в туристическом агентстве "Маратук" были проведены на основании решения суда - директор компании отреагировал неадекватно
|В УИУ "Нубарашен" скончался обвиняемый в убийстве заключенный
|Глава ГШ ВС: 2 апреля 2016 года через 20-25 минут после сообщения о нападении Азербайджана на Арцах Юрий Хачатуров находился на своем посту
|Партия "Оринац Еркир" на пост мэра Еревана выдвинет кандидатуру Мгера Шахгельдяна
|Специальная следственная служба Армении обратилась к обстоятельствам смерти "доставщика еды" Артура Саркисяна
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное проблемам села Атерк Мартакертского района
|Президент Арцаха принял представителя Бюро АРФ <Дашнакцутюн
|Министр юстиции и посол США в Армении посетили УИУ "Абовян"
|В связи с предстоящими выборами в столичный Совет старейшин паспортно-визовая служба будет работать и в выходные дни
|Никол Пашинян поздравил Петра Порошенко с Днем Независимости Украины
|Греческий Христос спас гражданина Армении и его супругу, пять дней без еды и воды дрейфовавших в Черном море
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