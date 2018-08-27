Понедельник, 27 Августа 2018 13:41

АрмИнфо. "Одной из главных задач, стоящих передо мной, являлась разработка стратегии политики министерства культуры. Ведь политики министерства культуры на протяжении долгих лет, как таковой, и не было", - заявила на пресс-конференции 27-го августа министр культуры Лилит Макунц, подводя итоги 100- дневной работы.

Министр отметила, что стратегия разрабатывается по пяти основным направлениям. В частности, Макунц отметила важность сотрудничества министерства культуры с министерством образования и науки. "Еще мне хотелось бы отметить важность децентрализации культуры и ее равномерное развитие во всех областях страны. Не менее важным вопросом является совершенствование законодательной базы, касающейся сферы. Одним из самых главных приоритетов являлось сохранение и использование историко-культурных ценностей и памятников. И наконец, последнее, реализация грантовой политики", - подчеркнула министр.

Также Макунц отметила, что одной из основных задач, стоящих перед ней, является искоренение злоупотреблений, исключение коррупционных рисков. "Однако, хочу отметить, что если мы будем заниматься исключительно раскрытием коррупционных рисков, то не сможем осуществлять прямые задачи министерства культуры, а именно - развитие различных культурных сфер, вовлечение деятелей искусства в проекты, реализацию различных мероприятий и др. Поэтому мы не забываем также о своих прямых обязанностях", - заявила министр.

Макунц также заявила, что для было очень важно осуществление всех тех программ, которые были запланированы в министерстве культуры ранее. "В связи с этим хочу заметить, что мы выполнили данную задачу. Всего было проведено 11 крупных мероприятий, среди которых были также мероприятия международного характера>, - отметила министр культуры.

"Еще одним важным пунктом являлось сотрудничество с представителями искусства и выявление существующих в данной сфере проблем. Для меня

было очень важно, чтобы мы совместными усилиями находили решение существующих проблем, при этом мы задались задачей сделать так, чтобы найти не один способ решение вопроса, а несколько ", - подчеркнула министр.