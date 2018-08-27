Понедельник, 27 Августа 2018 11:55

АрмИнфо. Единый оператор системы водоснабжения Армении - ЗАО "Веолиа джур" выражает свое негодование в связи с сообщениями Полиции Армении об имевших в компании правонарушениях.

Как передает пресс-служба ЗАО, Полиция РА распространила сообщение, согласно которому ряд сотрудников "Веолиа джур" занимались

приписками, составлением ложных актов и другими правонарушениями. Более того, компания обвиняется в даче взяток ряду ответственных лиц Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА за повышение тарифа на оказываемые ею услуги.

ЗАО "Веолиа джур" не принимает стиль обвинений Полиции. Более того, компания считает некорректными публикацию сейчас конкретных имен,

когда предварительное следствие продолжается и действует принцип невиновности. Что касается конкретики проблемы, то компания в этой связи в ближайшее время выступит с соответствующим заявлением", - отмечается в заявлении "Веолиа джур".

Отметим, что 25 августа Полиция РА сообщила о выявлении фактов злоупотреблений и нарушений со стороны французской "Веолиа джур". В прошлом году компания подала в КРОУ заявку на уточнение тарифов на 2017-2018 гг. Однако, что прежде чем обсудить заявку, гендиректор компании Кристиан Лефен и функциональный директор Гор Григорян с явным намерением подкупа 26 августа 2017 года купили для председателя КРОУ Роберта Назаряна и еще семерых сотрудников данного органа билеты на рейс Ереван-Париж-Ереван. Общая стоимость билетов составила свыше 4,2 миллионов драмов ($8,5 тыс). Еще 15 тысяч евро были переданы им для оплаты гостиницы. Тарифы на воду после этого были повышены.

Напомним, что 15 июля в ходе прямого эфира на соей странице в Facebook, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что видит коррупционные риски в вопросе водоснабжения, подчеркнув, что компания "Веолиа джур" должна сделать выводы.

С 1 января 2017 года к единому оператору водоснабжения "Veolia Jur" (дочка французской "Veolia Generale des Eaux") перешло управление имуществом пяти компаний: "Ереван-джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".