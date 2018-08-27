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АрмИнфо. Единый оператор системы водоснабжения Армении - ЗАО "Веолиа джур" выражает свое негодование в связи с сообщениями Полиции Армении об имевших в компании правонарушениях.
Как передает пресс-служба ЗАО, Полиция РА распространила сообщение, согласно которому ряд сотрудников "Веолиа джур" занимались
приписками, составлением ложных актов и другими правонарушениями. Более того, компания обвиняется в даче взяток ряду ответственных лиц Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) РА за повышение тарифа на оказываемые ею услуги.
ЗАО "Веолиа джур" не принимает стиль обвинений Полиции. Более того, компания считает некорректными публикацию сейчас конкретных имен,
когда предварительное следствие продолжается и действует принцип невиновности. Что касается конкретики проблемы, то компания в этой связи в ближайшее время выступит с соответствующим заявлением", - отмечается в заявлении "Веолиа джур".
Отметим, что 25 августа Полиция РА сообщила о выявлении фактов злоупотреблений и нарушений со стороны французской "Веолиа джур". В прошлом году компания подала в КРОУ заявку на уточнение тарифов на 2017-2018 гг. Однако, что прежде чем обсудить заявку, гендиректор компании Кристиан Лефен и функциональный директор Гор Григорян с явным намерением подкупа 26 августа 2017 года купили для председателя КРОУ Роберта Назаряна и еще семерых сотрудников данного органа билеты на рейс Ереван-Париж-Ереван. Общая стоимость билетов составила свыше 4,2 миллионов драмов ($8,5 тыс). Еще 15 тысяч евро были переданы им для оплаты гостиницы. Тарифы на воду после этого были повышены.
Напомним, что 15 июля в ходе прямого эфира на соей странице в Facebook, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что видит коррупционные риски в вопросе водоснабжения, подчеркнув, что компания "Веолиа джур" должна сделать выводы.
С 1 января 2017 года к единому оператору водоснабжения "Veolia Jur" (дочка французской "Veolia Generale des Eaux") перешло управление имуществом пяти компаний: "Ереван-джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".
|ACBA-Credit Agricole Bank заключил с EBRD кредитный договор на $17 млн по финансированию МСБ
|ЦИК Армении пригласит на выборы в Совет старейшин Еревана наблюдателей из СЕ
|У руководителя Комитета госдоходов Армении новый заместитель
|КРОУ выражает беспокойство в связи с "необоснованными обвинениями" полиции в адрес руководства регулятора
|Александр Искандарян: Визит Ангелы Меркель в Армению не является историческим событием
|Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян встретился с премьер- министром Николом Пашиняном
|Премьер-министр Армении ознакомился с причинами роста цен на продовольственную продукцию
|Представители Генштаба ВС Армении отправятся в Казахстан для участия во встрече начальников оперативных управлений ГШ стран ОДКБ
|Армен Мартиросян назначен послом Армении в Непале
|Российские пограничники задержали двух пакистанцев, незаконно проникших на территорию Армении - последние оказали сопротивление при задержании
|Армен Мартиросян стал послом Армении в Шри-Ланке
|Министр культуры: Одной из главных задач, стоящих передо мной являлась разработка стратегии политики министерства культуры
|Компания "Веолиа джур" отрицает обвинения в подкупе членов Комиссии по регулированию общественных услуг Армении
|Советник Пашиняна по внешней политике покидает свою должность - Мне нужно взять паузу: оценить личные трансформации
|В связи с летним призывом в Аппарат защитника прав человека поступило 69 жалоб
|Армен Саркисян поздравил Игоря Додона с национальным праздником - Днем независимости Молдовы
|Лукашенко о ситуации вокруг Хачатурова: Мы в свое время предлагали другие кандидатуры
|Премьер-министр Армении поздравил президента Уругвая по случаю национального праздника - Дня независимости Уругвая
|Пашинян посетил штаб Армии обороны Арцаха
|Бако Саакян и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся повышения обороноспособности Армии обороны
|Бако Саакян встретился с участниками Молодежного форума Арцаха
|Дорожная полиция вскоре перейдет к системе балловой оценки водителей
|Валерий Осипян: общество и Полиция все более "сближаются"
|Валерий Осипян прокомментировал причины отставки начальника столичной полиции
|Пашинян: Памятники павшим воинам призваны пробудить в нас чувство совести
|АО Арцаьа: За неделю азербайджанские ВС в направлении армянских позиций произвели более 2500 выстрелов
|Баблоян: Армения ожидает от чешских бизнесменов прямых инвестиций в экономику Армении
|Канцлер Меркель: Германия готова сопутствовать Армении в смелых преобразованиях
|Селфи с Ангелой Меркель: Канцлер ФРГ прогулялась по вечернему Еревану
|Германия готова содействовать продвижению идеи либерализации визового режима Армении с ЕС
|Германия готова способствовать созданию благоприятной атмосферы для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|Канцлер ФРГ: Армения может быть прекрасным примером того, как можно иметь одинаково хорошие отношения и с ЕС и с ЕАЭС
|Канцлер Меркель: вопрос признания Геноцида армян не рассматриваю в юридическом поле
|Меркель: в Германии следили за событиями в Армении и бархатной революцией
|Н. Пашинян: Первый визит канцлера Германии в Армению совпал с историческими для страны демократическими преобразованиями
|Президент РА: Германия является очень важным партнером Армении
|Меркель посетила Центр креативных технологий "Тумо"
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Арарату Мирзояну начать подготовку конституционных реформ
|Делегация официальных лиц Калифорнии 4-13 сентября посетит Армению
|Лена Назарян: Родственники жертв 1-го марта получат достойную компенсацию
|Канцлер Германии посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд
|Борт канцлера Германии совершил посадку в аэропорту "Звартноц"
|Начальник Военной полиции Армении провел переговоры с представителями ВС США и Соединенного королевства
|С 25 по 26 августа температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
|Военная полиция МО Армении раскрыла факт присвоения 1.640 литров горючего
|КГД: обыски в туристическом агентстве "Маратук" были проведены на основании решения суда - директор компании отреагировал неадекватно
|В УИУ "Нубарашен" скончался обвиняемый в убийстве заключенный
|Глава ГШ ВС: 2 апреля 2016 года через 20-25 минут после сообщения о нападении Азербайджана на Арцах Юрий Хачатуров находился на своем посту
|Партия "Оринац Еркир" на пост мэра Еревана выдвинет кандидатуру Мгера Шахгельдяна
|Специальная следственная служба Армении обратилась к обстоятельствам смерти "доставщика еды" Артура Саркисяна
|Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное проблемам села Атерк Мартакертского района
|Президент Арцаха принял представителя Бюро АРФ <Дашнакцутюн
|Министр юстиции и посол США в Армении посетили УИУ "Абовян"
|В связи с предстоящими выборами в столичный Совет старейшин паспортно-визовая служба будет работать и в выходные дни
|Никол Пашинян поздравил Петра Порошенко с Днем Независимости Украины
|Греческий Христос спас гражданина Армении и его супругу, пять дней без еды и воды дрейфовавших в Черном море
|Сегодня Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Армению
|Начальник полиции Еревана покинул занимаемую должность
|Умер основатель первого и единственного независимого информационного агентства Беларуси Алесь Липай
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