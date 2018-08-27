Понедельник, 27 Августа 2018 11:52

АрмИнфо. Советник премьер-министра Армении по внешней политике Арсен Харатян покидает свою должность. Об этом он написал на своей страничке в Facebook, сообщив, что заявление об уходе он представил Николу Пашиняну 23 августа.

Решение, как пояснил Харатян, обусловлено двумя важными обстоятельствами. "Моя семья, которая проживает в Тбилиси и останется там, по крайней мере, до лета 2019 года. И второе, есть необходимость переосмыслить и точно оценить личные трансформации, произошедшие со

мной за три месяца на госслужбе", - написал он.

Как подчеркнул Харатян, перед переходом на государственную службу Пашинян поставил перед ним четкую задачу - такой ситуации не должно быть, чтобы одну часть месяца он был в Ереване, а вторую - в Тбилиси. "Тогда я уверенно ответил, что такого не будет. За эти месяцы мой рабочий темп был очень интенсивным, и сейчас я понимаю, что надо взять паузу, чтобы побыть рядом с моей семьей и оценить пройденный путь", - написал Харатян. Он подчеркнул, что будет и далее помогать Николу Пашиняну.

Арсен Харатян был назначен советником премьер-министра Армении по внешнеполитическим вопросам в июне 2018 года. Харатян окончил факультет востоковедения Ереванского государственного университета, учился в университете Джоржа Мейсона (США). Был корреспондентом армянской службы "Голоса Америки". В Тбилиси основал армяно-грузинский новостной медиапроект "Алик Медиа" - Aliq Media.

Отмеитм, что согласно муссируемым в СМИ слухам, Арсен Харатян может быть назначен послом Армении в Грузии. Отмечается, что супруга Арсена Харатяна - Соня Шахриджян (Sonia Shahrigian) в настоящее время работает на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси, являясь гражданкой США. Напомним также, что самого Арсена Харатяна в окружении премьера Никола Пашиняна назвали ранее одним из главных ответственных за скандал с арестом и дальнейшим освобождением под залог Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.