Понедельник, 27 Августа 2018 11:08

АрмИнфо. Президенты России и Беларуси в ходе встречи в Сочи обсудили ситуацию вокруг Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Об этом в интервью телеканалу Беларусь-1 заявил сам Лукашенко.

"И потом мы перешли с подачи Путина к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова. Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали. Сегодня пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему. Мы глубже посмотрели на эту проблему - с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит Никол Пашинян со своим правительством, обсудили наши совместные действия в ОДКБ и те проблемы, которые сегодня существуют в самой ОДКБ, а также те направления действий, за которые отвечают члены Организации Договора о коллективной безопасности", - отметил глава Беларуси.

Напомним, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск.

2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.