АрмИнфо . Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Уругвая Табаре Васкесу по случаю национального праздника - Дня независимости Уругвая. Как сообщает пресс-служба правительства, в послании, в частности, говорится: "Армяно-уругвайские дружеские связи являются крепкой основой для расширения плодотворного политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что благодаря совместным усилиям, мы зафиксируем новые успехи и достижения в двусторонних отношениях в интересах народов двух стран. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, а дружескому народу Уругвая - счастья и благополучия".

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