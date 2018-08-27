Понедельник, 27 Августа 2018 10:52

АрмИнфо. 26 августа в министерстве обороны Республики Арцах Президент Бако Саакян и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся последовательного повышения обороноспособности Армии обороны, военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуации на границах.

Как передает пресс-служба главы государства, во встрече приняли участие министр обороны Республики Армения Давид Тоноян, начальник генштаба ВС РА Артак Давтян, министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян.

Отметим, что премьер-министр Армении прибыл в Нагорный Карабах 25 августа. В аэропорту Степанакерта Пашиняна встретил президент Карабаха Бако Саакян. В тот же день Пашинян на своей странице в Facebook опубликовал фотографию своей семьи в полном составе,

Подписав ее: "Мы все в нашем любимом Степанакерте". Cо семьей сфотографировался также и сын Пашиняна, который в настоящее время проходит срочную военную службу в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха.