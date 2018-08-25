Суббота, 25 Августа 2018 14:51

АрмИнфо. Дорожная полиция вскоре перейдет к системе балловой оценки водителей. Об этом 25-го августа в беседе с журналистами заявил начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

По его словам, балловая система станет сдерживающим фактором и будет способствовать дисциплине на дорогах и сокращению тяжелых ДТП. "По поручению премьер-министра мы изучили опыт соседних государств, где после внедрения данной системы, резко сократилось количество ДТП с летальным исходом", - указал он. В частности, как пояснил глава армянской Полиции, после нововведения, водители будут осознавать, что потеря баллов чревата лишением водительских прав. Нетрезвые водители, возможно, будут привлечены к уголовной ответственности. "В первый и второй раз они (нетрезвые водители. ред.) временно лишатся водительских прав, но в 3- й раз уже их ожидает уголовная ответственность",- пояснил Валерий Осипян.