Суббота, 25 Августа 2018 14:27

АрмИнфо. Отныне все важные решения полиции будут приниматься вместе, через общественные дискуссии, анализы и контакты. Об этом 25-го августа заявил начальник Полиции Армении Валерий Осипян на заседании общественного совета в очередной раз подчеркнув важность принципа транспарентности в работе Полиции.

По слова Осипяна, в условиях новой политической реальности граждане страны больше не избегают обращаться за помощью к полиции. Во втором квартале 2018 года количество сообщений, полученных подразделениями полиции по сравнению с первым кварталом того же года, когда было зарегистрировано 33 753 сообщения, увеличилось на 12 578 или 37,3%, составив 46 313 сообщений. Этот рост, по заверению Осипяна, не связан с ростом преступности, а является признаком роста доверия граждан. Аналогичная картина наблюдается также по заявлениям-жалобам, направленным в полицию. Во втором квартале их число выросло на 44,1%, достигнув 2378.

Как указал Осипян, на сегодня общественность и силы правопорядка с каждым днем сближаются и чем ближе полиция к общественным институтам, тем эффективнее она действует. По его словам, прогресс в части изменения отношения общества и повышение динамики доверия к полиции очевиден.