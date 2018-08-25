Суббота, 25 Августа 2018 13:57

АрмИнфо. Начальник полиции Армении Валерий Осипян прокомментировал причины отставки начальника Ереванского управления Артака Погосяна.

"Да, начальник полиции Еревана был назначен недавно. Он неплохой сотрудник, один из профессионалов системы, но кадровые изменения в системе были и будут всегда>, - заявил Осипян в беседе с журналистами.

При этом Осипян не исключил, что "были определенные упущения". <Не исключаю, что он перейдет на другую работу",- заявила глава Полиции.

Ранее, 24-го августа АрмИнфо сообщало, что начальник полиции Еревана, полковник Артак Погосян покинул занимаемую должность. Как сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян, соответствующий приказ подписал начальник полиции Армении Валерий Осипян. Джаноян сказал, что не обладает информацией о причинах отстранения Погосяна от занимаемой должности, лишь констатировав, что в полиции кадровая политика часто меняется. При этом он добавил, что пока неизвестно кто займет место Погосяна. Артак Погосян возглавил полицию Еревана 22 июня, до того занимал должность заместителя начальника управления полиции Еревана.