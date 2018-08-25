Суббота, 25 Августа 2018 13:48

АрмИнфо. "Возводя памятники павшим за отчизну воинам мы не даем себе забыть о той ответственности, которые они возложили на наши плечи, отдавая жизнь за Родину>, - об этом 25-го августа заявил премьер-министр Никол Пашинян в городе Раздан, Котайкской области Армении, где прошла церемония открытия памятника участникам Арцахской войны.

По словам премьера, готовность отдать жизнь за Родину, является самой высокой формой сознания человека. Они, как указал Пашинян, отдавали свою жизнь ради новой. "Памятники павшим воинам призваны пробудить в нас чувство совести, если мы в какой-то момент о нем забыли. Каждый раз проходя мимо этих памятников, мы будем осознавать наши ошибки, если были таковые, восстанавливать чувство гордости, если где-то оно затерялось>,- отметил он.

На церемонии открытия памятника также присутствуют министр обороны Давид Тоноян, директор СНБ Артур Ванецян, начальник полиции Валерий Осипян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, губернатор Котайкской области Романос Петросян, многочисленные гости.