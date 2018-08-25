Суббота, 25 Августа 2018 13:06

АрмИнфо. Находящаяся с официальным визитом в Чехии армянская делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном накануне, 24 августа, провела встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Как сообщает пресс-служба армянского законодательного органа, спикер парламента Армении поздравил премьера Чехии в связи с тем, что Палата депутатов парламента Чехии утвердила возглавляемое им правительство.

В ходе встречи председатель НС РА подчеркнул важность расширения отношений с Чехией в различных сферах, подтвердив заинтересованность Армении в вопросе продолжительного обеспечения политического диалога, расширения торгово- экономического сотрудничества и активизации контактов между людьми.

Ара Баблоян отметил также, что в повестке армяно-чешского сотрудничества важное место занимает также сотрудничество в рамках Армения-ЕС. По словам Баблояна, подписанное Арменией и Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открыло новую страницу в отношениях между РА и ЕС.

Глава армянского парламента выразил удовлетворение в связи с укреплением двусторонних экономических связей в последние годы. В то же время, заявив, что потенциал пока не реализован полностью, Баблоян отметил, что Армения ожидает от чешских бизнесменов прямых инвестиций в экономику Армении.

В свою очередь премьер Чехии обратился к важности армяно-чешских отношений. Бабиш представил внутриполитическую ситуацию в Чехии, с удовлетворением отметил, что в стране фиксируется стабильный экономический рост.