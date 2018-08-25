Суббота, 25 Августа 2018 12:13

АрмИнфо. В честь канцлера ФРГ Ангелы Меркель накануне в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна был дан официальный ужин.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, в ходе мероприятия премьер- министр Армении Никол Пашинян отметил, что 24-го августа станет памятной датой для армяно-немецких отношений. Он подчеркнул, что по итогам переговоров он может заявить, что с госпожой Канцлер состоялись крайне важные и эффективные обсуждения.

Пашинян выразил уверенность в том, что двусторонние отношения имеют огромный потенциал роста. По его словам, возглавляемое им правительство сделает все возможное для достижения впечатляющих результатов в этом направлении, в частности развивая сотрудничество в экономических, политических и гуманитарных сферах. При этом премьер подчеркнул, что в Армении сформировано особенное политическое, эмоциональное отношение к Германии после того, как в 2016 году немецким Бундестагом была принята резолюция о Геноциде армян.

Глава армянского правительства выразил уверенность, что связи между странами продолжат укрепляться, что будет открыта новая страница в отношениях между РА и ФРГ.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила о готовности оказать содействие Армении в осуществляемых ее реформах и пригласила премьера республики посетить Германию. "Весной мы внимательно следили за событиями в Армении, следили, как граждане Армении, особенно молодежь, были решительно настроены посредством мирных митингов реализовать и выразить свою гражданскую волю. Мы - представители федерального правительства Германии, депутаты, представители экономического блока делегации и в целом германская сторона, желаем сопутствовать вам на пути этих смелых изменений и желаем быть содействующим партнером в дальнейшем развитии Армении", - заявила канцлер. Как указала Меркель, во время встречи с премьером Пашиняном были уточнены те сферы, в которых может развиваться армяно-германское сотрудничество. Как считает немецкий канцлер, Армения и ФРГ могут успешно продолжить углублять сотрудничество в сфере образования, в научно-исследовательской области, в сфере экономики и других сферах. Германия может оказать содействие Армении также на пути эффективного применения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. "И чтобы мы не забыли о наших договоренностях, я приглашаю Вас, господин премьер-министр, в Германию, чтобы мы могли зафиксировать достигнутый прогресс и продолжить работу в направлении дальнейшего развития>, - заключила Ангела Меркель.