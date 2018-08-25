Суббота, 25 Августа 2018 12:12

АрмИнфо. Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, его супругой, и президентом РА Арменом Саркисяном накануне вечером прогулялась по вечернему Еревану. Об этом сообщил глава армянского правительства на своей странице в Facebook опубликовав фотографию с прогулки.

"Мы на Северном проспекте", - подписал премьер выложенную им фотографию. Никол Пашинян выложил еще несколько фотографий, на которых Ангела Меркель фотографируется с жителями столицы. <Канцлер Германии на Северном проспекте с удовольствием фотографируется с десятками граждан", - подписал фотографии Пашинян.

Напомним, что Ангела Меркель 24-го августа, в рамках регионального визита прибыла в Ереван из Грузии. Канцлер посетила Мемориальный комплекс жертвам Геноцида армян, встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном, и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым. Она также побывала в центре Тумо и в компании PicsArt. Вечером в резиденции премьер-министра Армении состоялась совместная пресс-конференции канцлера ФРГ и главы армянского правительства. Сегодня в рамках своего тура по странам Южного Кавказа Меркель посетит Баку. Визит канцлера Ангелы Меркель является беспрецедентным за всю 26-летнюю историю отношений между Арменией и Германией. До сих пор в Армению приезжали президент Германии, вице- канцлер и министр ИД.