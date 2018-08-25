Суббота, 25 Августа 2018 01:25

АрмИнфо. Единое визовое пространство на всей территории Центральной Азии — это не миф, а реальность, считают эксперты. Идея создания такового с Узбекистаном уже есть. Со временем вполне могут присоединиться и другие страны.

Первым может присоединиться Таджикистан. Недавно впервые за последние 17 лет состоялся официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан. В последние годы отношения между странами развивались в положительном русле. В перспективе для Таджикистана не составит сложностей присоединение к узбекско-казахстанскому проекту «Центральноазиатского Шенгена» – полагает узбекский эксперт Равшан Назаров. Об этом он рассказал порталу «Евразия.Эксперт». По его словам, власти Казахстана поддерживают инициативу, и до конца 2018 года казахстанская сторона ожидает одобрения от Узбекистана. Безусловно, это важный пункт региональной интеграции. Кроме единых туристических виз, было бы также со временем целесообразно ввести и единые деловые визы. Зарубежные партнеры часто заинтересованы не только в двустороннем, но и в многостороннем сотрудничестве. Создание единых виз способствовало бы налаживанию как регионального туризма, так и расширению связей внутри бизнес-сообщества.

Эксперт отметил, что руководитель комитета по развитию туризма Таджикистана Нуъмон Абдугаффорзода уже говорил, что его ведомство прорабатывает вопрос о соглашении с другими странами Центральной Азии и «подготовит предложение для правительства». Создание единого визового пространства планируется обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ. Оно пройдет в Самарканде в 2019 году. По его словам, присоединение к «Центральноазиатскому Шенгену» Таджикистана и Кыргызстана не составляет особых сложностей. Тем более, что у всех четырех государств уже есть опыт длительного сотрудничества в рамках таких структур, как СНГ, ШОС, ЦАЭС, ЕврАзЭС и т. д. И действительно прорывным было бы присоединение Туркменистана.

Он подчеркнул, что современная туристическая отрасль во всем мире переживает небывалый подъем, принося как материальные, так и моральные дивиденды (в виде позитивного пиара).Туризм, связанный с Великим Шелковым путем, также растет. Один из самых интересных и насыщенных с туристической точки зрения участков данного пути проходит именно по государствам Центральной Азии. И поэтому вполне естественно, что значительное число зарубежных туристов захотят познакомиться с достопримечательностями стран региона сразу, в рамках единого тура. А как показывает практика, оформлять отдельные визы в каждую страну в ходе одной поездки – не самый рациональный подход к проблеме. Видится один выход – введение единой региональной визы по примеру Шенгена.