Пятница, 24 Августа 2018 20:56

АрмИнфо. Германия готова содействовать продвижению идеи либерализации визового режима Армении с ЕС. Об этом 24-го августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Ереване. Канцлер напомнила, что с Грузией и Украиной, с которыми подписаны договора об ассоциации, визовый режим уже либерализирован. Что касается либерализации визового режима с РА, с которой ЕС подписал рамочное соглашение, то по словам, Берлин сделает все возможное для прогресса в данном направлении.

Отметим, что 16 июля на брифинге Ереване пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что вопрос начала диалога о либерализации визового режима с ЕС был на повестке встреч премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе.

"Мы не скрываем, что ожидаем предоставления соответствующего мандата со стороны Еврокомиссии о начале диалога по вопросу либерализации визового режима. Это не означает, что завтра или послезавтра, или через месяц, или год у нас будет этот режим. Но, тем не менее, нужно начать диалог, чтобы понять, о чем мы будем говорить. Мы четко знаем и осознаем условия, есть несколько критериев, которым мы уже давно соответствуем. И чем раньше мы начнем диалог, тем раньше сможем закончить, и начать разработку соответствующего соглашения", - заключил Балаян.