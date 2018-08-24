Пятница, 24 Августа 2018 20:50

АрмИнфо. Германия готова способствовать созданию благоприятной атмосферы для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом 24-го августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс- конференции в Ереване.

Канцлер напомнила, что Германия является членом МГ ОБСЕ. По ее словам, очень важно разрешить карабахскую проблему в хорошей атмосфере, и в этом вопросе Германия окажет содействие Армении.

Ангела Меркель коснулась также вопроса включения депутата Бундестага ФРГ в "черный список" МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха, в результате чего ему была отказана въездная виза. "Мы решили, что его работа будет выполнена другим депутатом. Речь идет о члене парламентской группы "Германия-Южный Кавказ", - сообщила она.

К данному решению, как заявила Меркель, власти ФРГ пришли из понимания того, что любой вопрос, конфликт, может быть решен только посредством переговоров. "Для нас было важно, чтобы этот визит осуществился, поскольку время не терпит, и мы должны приложить усилия для разрешения этого конфликта", - сказала Меркель.