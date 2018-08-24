Пятница, 24 Августа 2018 20:39

АрмИнфо. Внешняя политика Армении не строится за счет отношений с другими партнерами. Об этом 24-го августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции, комментируя вопрос об отношениях Армении с ЕС и ЕАЭС.

По словам премьера, новое правительство Армении после бархатной революции неоднократно заявляло, что не намерена менять внешнеполитический курс страны. "Мы не намерены делать повороты и реверсы во внешней политике, и будем развивать отношения как с РФ, ЕАЭС и ОДКБ, так и с ЕС, в частности, с Германией", - заявил он. При этом, как сообщил премьер, данная позиция была представлена в ходе обсуждений с госпожой Меркель. "Мы не видим противоречий и необходимости противовесов>, - отметил Пашинян. В свою очередь, Ангела Меркель отметила, что в данном контексте Армения может быть прекрасным примером того, как можно иметь одинаково хорошие отношения и с ЕС, и с ЕАЭС.